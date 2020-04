​Sześć produktów spożywczych, które możesz wykorzystać zamiast lekarstw

Zanim sięgniesz po tabletkę, zajrzyj do lodówki lub kuchennej szafki. Znajdziesz tam bowiem szereg produktów, które stanowią naturalne remedia na infekcje, bóle głowy czy niestrawność. Od zielonej herbaty, poprzez ostrą paprykę i miód, aż po czerwone wino. Oto najskuteczniejsze domowe lekarstwa, dzięki którym z łatwością zniwelujesz rozmaite dolegliwości.

Zdjęcie Pieprz ma silne działanie antyzapalne /123RF/PICSEL

Kiedy pojawia się migrena, natychmiast sięgamy po środek przeciwbólowy; gdy dopada nas niestrawność, czym prędzej połykamy odpowiednią tabletkę. Większość dolegliwości leczymy dziś za pomocą medykamentów, a witamin i minerałów szukamy częściej w gotowych suplementach aniżeli w owocach i warzywach.



Warto tymczasem zwrócić się w kierunku natury i, o ile to możliwe, właśnie wśród naturalnych produktów poszukać lekarstw na rozmaite dolegliwości. Bo choć oczywistym jest, że nie wszystkie schorzenia będziemy w stanie wyleczyć domowymi sposobami, niektóre nieprzyjemne objawy uda się nam złagodzić.

Zielona herbata

O magicznych właściwościach zielonej herbaty powiedziano już wiele. Z uwagi na zdolność przyspieszania przemiany materii i hamowania apetytu jest ona znakomitym sprzymierzeńcem w walce z nadwagą. Ponadto pomaga oczyszczać organizm z toksyn i pozytywnie wpływa na wygląd skóry. To jednak nie wszystko. Jak wyjaśnia dr Rob Hicks, autor książki “Old-Fashioned Remedies: From Arsenic To Gin", zielona herbata może być także skutecznym sposobem na zniwelowanie nieświeżego oddechu.



- Aby uzyskać maksymalny efekt, namocz dwie torebki herbaty w ciepłej wodzie, a po pięciu minutach płucz tym płynem usta przez 30 sekund - instruuje ekspert. I dodaje, że dzięki obecności związków zwanych katechinami, które neutralizują nieprzyjemne zapachy, ekstrakt z zielonej herbaty może posłużyć także jako naturalny dezodorant do ciała.

Zdjęcie Zielona herbata przyspiesza przemianę materii / 123RF/PICSEL

Miód

Miód ma szerokie zastosowanie zarówno w lecznictwie, jak i kosmetyce. Jest nie tylko pysznym dodatkiem do deserów i napojów, ale także lekarstwem na szereg dolegliwości - od przeziębień, aż po choroby skórne. Obniża ciśnienie krwi, przyspiesza gojenie się ran, niweluje ryzyko powstawania blizn.



Jak przekonuje dr Hicks, maseczki na bazie miodu to najskuteczniejszy sposób na natychmiastowe odżywienie skóry i dodanie jej blasku. Wystarczy zmieszać łyżkę miodu ze zmiażdżonym bananem i powstałą papkę nałożyć na skórę. Po 15 minutach możemy opłukać twarz i cieszyć się promienna cerą.



- Miód ma właściwości higroskopijne, co oznacza, że zapobiega utracie wilgoci. Ma w sobie również niewielkie ilości nadtlenku wodoru, dzięki czemu bywa skutecznym narzędziem w walce z grzybicą - tłumaczy dr Hicks.