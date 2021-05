Uczeni dostarczają nam coraz więcej informacji na temat żywności, która z uwagi na obecność cennych przeciwutleniaczy stanowi istotny element profilaktyki przeciwnowotworowej. Wśród rekomendowanych przez specjalistów produktów królują bogate w witaminy i minerały owoce i warzywa oraz przyprawy i zioła, które działają antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie. Jeśli chcemy wzbogacić swój jadłospis o potrawę wyróżniającą się antyrakowym potencjałem, wypróbujmy przepis na zupę z soczewicy i aromatycznych ziół, którą poleca naszej uwadze słynny ekspert od długowieczności.

Kluczowe są antyoksydanty w ziołach i warzywach

Dan Buettner to znany badacz niebieskich stref, czyli rejonów, których mieszkańcy osiągają ponadprzeciętną długość życia, ciesząc się przy tym doskonałym zdrowiem i kondycją. Jednym z ich sekretów jest odpowiednio zbilansowana dieta. Jak zaznacza w opublikowanym na Instagramie poście Buettner, wspomniana zupa z soczewicy doskonale wpisuje się w model żywieniowy preferowany przez długowiecznych mieszkańców niebieskich stref. Przepis na tę pożywną, wypełnioną wartościowymi składnikami potrawę powstał w ramach współpracy autorki poczytnego bloga kulinarnego "Sculpted Kitchen" oraz fundacji Anticancer Lifestyle.

Swoje prozdrowotne właściwości zupa ta zawdzięcza połączeniu warzyw i ziół będących skarbnicą antyoksydantów. "Jarmuż jest bogatym źródłem witamin K, A i C, a także magnezu, kwasu foliowego i żelaza. Czosnek i cebula odżywiają dobre bakterie w jelitach i poprawiają pracę układu trawiennego. Imbir natomiast obniża poziom cholesterolu i cukru we krwi, a kurkuma zapobiega rozwojowi stanów zapalnych. Soczewica zaś to wspaniałe źródło białka. Dla mieszkańców niebieskich stref jest ona podstawą jadłospisu" - wylicza w swoim poście badacz.

Jak przygotować antynowotworową zupę?

Do przyrządzenia rozgrzewającej antynowotworowej zupy będziemy potrzebować 1 cebuli, 1 marchewki, 2 łodyg selera, 2 słodkich ziemniaków, 1 szklanki czerwonej soczewicy, 3 szklanek świeżego jarmużu, 2 ząbków czosnku, 4 szklanek bulionu warzywnego, 1 i 1 szklanki mleka kokosowego, 1 łyżki świeżego rozmarynu, 1 łyżeczki mielonego imbiru, 1 łyżeczki kurkumy, 2 łyżek oliwy z oliwek oraz szczypty soli i pieprzu.

Autorka udostępnionego przez Buettnera przepisu poleca dodać do zupy sos ziołowy, który przygotujemy z 1 szklanki pietruszki, 1 szklanki świeżej kolendry, 1 szklanki liści mięty, 1 szklanki listków bazylii, 1 szklanki oliwy z oliwek, 4 łyżek octu jabłkowego, 4 łyżek soku z cytryny, 4 ząbków czosnku, 1 łyżeczki sproszkowanej czerwonej papryki oraz 1 łyżeczki soli.

"Najpierw przygotuj sos ziołowy, blendując wszystkie składniki aż do uzyskania gładkiej masy. Następnie poszatkuj czosnek i pozostaw na desce do krojenia na 15 minut, by zmaksymalizować produkcję bakteriobójczej allicyny. Wlej do garnka oliwę i po chwili dodaj cebulę, marchewkę i selera, gotując je na średnim ogniu przez pięć minut. Dodaj imbir, kurkumę, rozmaryn, czosnek i słodkie ziemniaki. Po upływie 2-3 minut wlej do garnka bulion i wrzuć soczewicę. Dopraw solą i doprowadź całość do wrzenia. Przykryj garnek i gotuj zupę na wolnym ogniu przez dziesięć minut. Podawaj z przygotowanym wcześniej sosem ziołowym" - instruuje na blogu "Sculpted Kitchen" autorka przepisu.

