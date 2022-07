"Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej uzyskają nowe możliwości." Wszystko przez rozszerzenie katalogu

Katalog badań, które bezpłatnie może zlecić nam lekarz rodzinny został powiększony o kilka punktów to pierwszy etap reformy Podstawowej Opieki Zdrowia. Już od 1 lipca pacjenci mogą korzystać z rozszerzonej oferty badań w ramach NFZ. Przed udaniem się do specjalisty, warto dowiedzieć się więc, na jakie badanie skierować lekarz może nas bezpłatnie lekarz pierwszego kontaktu w poradni rodzinnej. To - zdaniem Ministerstwa Zdrowia - znacznie usprawni pracę lekarzy i skróci czas wielu diagnoz.

"Dzięki dodanym badaniom diagnostycznym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej uzyskają możliwość: podjęcia leczenia bez konieczności konsultacji specjalistycznych (badania różnicujące przyczyny niedokrwistości), podjęcia leczenia bez konieczności wykonywania badań inwazyjnych (test w kierunku Helicobacter Pylori), oraz wcześniejszego podjęcia decyzji kierunkowej o skierowaniu świadczeniobiorcy do leczenia specjalistycznego" - zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

Reklama

"Dodatkowo wprowadzenie do finansowania badań różnicujących przyczynę infekcji jak CRP i Strep-test wpłyną na ograniczenie stosowania antybiotykoterapii, zwłaszcza w populacji dzieci" - tłumaczą eksperci w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Lista badań, o które został uzupełniony katalog. Teraz możesz wykonać je na NFZ

Za jakie badania pacjenci nie będą musieli już płacić? Nowy katalog NFZ obejmuje badania biochemiczne i immunochemiczne.

Lista prezentuje się następująco:

Badanie poziomu ferrytyny. Wykonywane jest aby określić zapasy żelaza w organizmie.

Wykonywane jest aby określić zapasy żelaza w organizmie. Pomiary stężenia witaminy B1. Wykonuje się, między innymi, by rozpoznać przyczyny niedokrwistości lub neuropatii.

Wykonuje się, między innymi, by rozpoznać przyczyny niedokrwistości lub neuropatii. Badanie poziomu kwasu foliowego. Wykonywane jest w celu diagnostyki niedoborów kwasu foliowego oraz, by rozpoznać i prawidłowo leczyć anemię.

Wykonywane jest w celu diagnostyki niedoborów kwasu foliowego oraz, by rozpoznać i prawidłowo leczyć anemię. Badanie anty-CCP

Szybki test ilościowy poziomu białka C-reaktywnego , w skrócie CRP. Wykonywane w diagnostyce chorób sercowo-naczyniowych.

, w skrócie CRP. Wykonywane w diagnostyce chorób sercowo-naczyniowych. Badanie przeciwciał anty-HCV, a więc przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C.

Zdjęcie Za jakie badania pacjenci nie będą musieli już płacić? / 123RF/PICSEL

***

Zobacz również:

Nie potrafiła policzyć owiec przed snem. Diagnoza była zaskakująca

Szczere wyznania młodego psychiatry o tajnikach pracy na oddziale szpitalnym

Poziom cukru może się zmienić z nietypowych powodów. Warto je poznać