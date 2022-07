Poziom cukru może się zmienić z nietypowych powodów. Warto je poznać

Za poziom cukru we krwi odpowiada nie tylko dieta. Istnieją różne czynniki, na które większość z nas narażona jest w codziennym życiu, które mogą go zmienić. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.



Podnosi poziom cukru we krwi - odwodnienie

Zdjęcie Nawet lekkie odwodnienie może mieć fatalne konsekwencje / 123RF/PICSEL

Odwodnienie może podnieść poziom cukru we krwi. Zwłaszcza gdy w czasie upałów spożywamy za mało wody, nasza krew zmniejsza swoją objętość. By wyrównać jej ciśnienie, organizm uwalnia odpowiedni hormon - aldosteron. On z kolei wpływa na poziom insuliny, który może prowadzić do powstania cukrzycy. Dlatego tak ważne jest, by pić codziennie odpowiednią ilość nawadniających płynów.



Nagłe zmiany poziomu glukozy w organizmie. Powód? Leki i choroby

Niektóre leki zaburzają równowagę gospodarki cukru. Hiperglikemię mogą spowodować beta-blokery, leki przeciwpsychotyczne, statyny, środki moczopędne, czy glikokortykosteroidy. Z drugiej strony za wysoki poziom cukru mogą, poza cukrzycą, odpowiadać niektóre choroby. Zespół policystycznych jajników, zespół Cushinga, nieleczona nadczynność tarczycy, hiperaldosteronizm, czy przewlekłe zapalenie trzustki prowadzą do podwyższenia poziomu glukozy u chorego.

Podnosi poziom cukru we krwi - stres

Zdjęcie Organizm wysyła nam sygnały, że w naszym organizmie dzieje się coś złego / 123RF/PICSEL

Stres również jest przyczyną wzrostu poziomu cukru. Objaw ten nazywany jest hiperglikemią stresową i związany jest ze znacznym wydzielaniem kortyzolu, popularnie nazywanym hormonem stresu.



Podnosi poziom cukru we krwi - bezsenność

Bezsenność, problemy z zasypianiem, nieregularny sen i podobne zaburzenia nie pozostają bez wpływu na wzrost ilości glukozy. Bezsenność prowadzi do zaburzenia gospodarki hormonalnej i późniejszego rozwinięcia się insulinooporności.



