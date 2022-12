Alkohol niszczy osobę pijącą nie tylko fizycznie. To środek wpływający przede wszystkim na psychikę. Mami nas złudnym poczuciem tego, że to my jeszcze go kontrolujemy, a nie on nas. Tymczasem alkohol może przejąć stery naszego życia, a my jeszcze przez długie lata nie zorientujemy się, że kontrola została nam odebrana.

"Kochać nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto. Przysiąc nie warto, wierzyć nie warto (...). Jedno co warto, to upić się warto" - to fragment tekstu argentyńskiego tanga napisanego w 1934 roku przez Mariana Hemara i Pawła Asłanowicza. Choć w zamyśle opowiada o złamanym sercu i utracie kochanki, to łatwo jest zinterpretować je jako doskonałą metaforę tego, jak alkohol odbiera osobie uzależnionej wszystko w jej życiu, stając się ostatecznie wyłącznym celem tej pustej już egzystencji.

Reklama

Dlatego też, jeśli lubimy spędzić wieczór przy lampce wina lub butelce piwa, nie stronimy od trunków na imprezach i sporo przebywamy w pijącym towarzystwie, musimy mieć świadomość zagrożenia i znać oznaki, które ostrzegają nas we wczesnej fazie rozwoju choroby alkoholowej. Na co więc zwrócić uwagę?

Uważaj na te objawy!

O początku problemu z procentami świadczy wiele symptomów. Jako że można zawsze interpretować je opacznie, przypisywać innym schorzeniom, łatwo jest nie zwrócić na nie uwagi. Główne z nich to:

przejawiasz drażliwość na otoczenie i ludzi wokół nas

twoje życie towarzyskie opiera się wyłącznie o wspólne picie

unikasz towarzystwa osób niepijących

wstępnie "zaprawiasz się" przed imprezą

pojawiają się krótkotrwałe zaniki pamięci po alkoholu

w ostatnim czasie zmieniłaś/eś niskoprocentowe trunki na mocniejsze

namawiasz innych do picia i denerwuje cię, gdy ktoś wybiera trzeźwość

masz zapas alkoholu w barku lub lodówce i czujesz niepokój, jeśli go brakuje

zaczynasz zawalać obowiązki zawodowe i/lub rodzinne

chęć wypicia tłumaczysz czynnikami zewnętrznymi, takimi jak stres.

Zdjęcie Nasz stosunek do alkoholu w towarzystwie, wiele zdradza na temat naszej skłonności do nałogu / East News

Czy masz już problem? Test AUDIT

Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych (AUDIT - Alcohol Use Disorder Identification Test) jest pomocny w określeniu prawdopodobieństwa występowania problemów alkoholowych. By go rozwiązać, należy przyjąć taką definicję pojedynczej porcji alkoholu: 250 ml piwa 5%, 100 ml wina 12%, 30 ml wódki lub innego 40% trunku.

1. Jak często pijesz napoje alkoholowe?



nigdy (0 pkt)

raz w miesiącu (1 pkt)





2-4 razy w miesiącu (2pkt)

2-3 razy w tygodniu (3pkt)

≥4 razy w tygodniu (4pkt)

2. Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypijasz w dniu, w którym pijesz?



1-2 porcje (0pkt)

3-4 porcje (1pkt)





5-6 porcji (2pkt)

7-9 porcji (3pkt)

≥10 porcji (4pkt)

3. Jak często wypijasz ≥6 porcji alkoholu podczas jednego dnia?



nigdy (0pkt)

rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)





około raz w miesiącu (2pkt)

około raz w tygodniu w tygodniu (3pkt)

codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

4. Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przerwać picia po jego rozpoczęciu?



nigdy (0pkt)

rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)





około raz w miesiącu(2pkt)

około raz w tygodniu (3pkt)

codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobiłeś/aś coś niewłaściwego, niegodnego z przyjętymi w Twoim środowisku normami postępowania?



nigdy (0pkt)

rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)





około raz w miesiącu (2pkt)





około raz w tygodniu (3pkt)





codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

Zdjęcie Krótki test pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy picie alkoholu wymyka nam się spod kontroli / Denver Post / Getty Images

6. Jak często w ostatnim roku potrzebowałeś/aś napić się alkoholu rano następnego dnia po “dużym piciu", aby móc dojść do siebie?



nigdy (0pkt)

rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)

około raz w miesiącu (2pkt)

około raz w tygodniu (3pkt)

codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

7. Jak często w ostatnim roku miałeś/aś poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?



nigdy (0pkt)

rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)





około raz w miesiącu (2pkt)

około raz w tygodniu (3pkt)

codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

Zdjęcie Ograniczenie alkoholu nie zawsze wystarczy, by na dobre rozprawić się z uzależnieniem / Artur Widak/NurPhoto / Getty Images

8. Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia?



nigdy (0pkt)

rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)





około raz w miesiącu (2pkt)





około raz w tygodniu (3pkt)





codziennie lub prawie codziennie (4pkt)

9. Czy kiedykolwiek doznałeś/aś lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Twojego picia?



nie (0pkt)

tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)





tak, w ostatnim roku (4pkt)

10. Czy ktoś z rodziny albo lekarz lub inny pracownik opieki zdrowotnej interesował się Twoim piciem, albo sugerował jego ograniczenie?



nie (0pkt)

tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)

tak, w ostatnim roku (4pkt)

Osoby, które uzyskały wynik 8 punktów lub więcej powinny koniecznie zgłosić się do terapeuty uzależnień. Osoby, które w trzech pierwszych pytaniach udzieliły odpowiedzi o wysokiej punktacji, ale w pozostałych pytaniach miały wyniki niskie, prawdopodobnie piją ryzykownie, powinny mieć się na baczności i poszukać więcej informacji na temat zagrożenia chorobą alkoholową. Podwyższone wyniki w skalach 4-6 pkt świadczą o prawdopodobnym uzależnieniu i konieczności podjęcia leczenia.