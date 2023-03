Trzyletnia Nadia nie żyje. "Odpoczywaj Aniołku tam na górze"

Nadia Frotczak pochodziła z Łodzi. Dziewczynka urodziła się z wadą serca - niezbalansowanym ubytkiem w przegrodzie przedsionkowo-komorowej z hipoplazją łuku aorty i zwężeniem cieśni aorty.

"Nadusiu za wcześnie.....zdecydowanie za wcześnie pożegnałaś się z Nami"

Rodzice małej Nadii robili wszystko, by pomóc swojej córce. Konieczna była pilna i droga operacja serca oraz przeszczep wątroby. Rodzina postanowiła poprosić o pomoc. Dzięki internetowej zbiórce na operacje udało się zebrać ponad 5 mln złotych. Zbiórkę wsparło ponad 170 tys. użytkowników, niektórzy z nich zdecydowali się na przekazanie sum rzędu kilkunastu tysięcy złotych - wszystko, żeby ratować życie małej dziewczynki. Kwotę udało się zebrać, jednak stan dziewczynki zaczął się pogarszać. W poniedziałek na facebookowym profilu Nadii, jej rodzina poinformowała, iż dostali odpowiedź od lekarzy z Bostonu, którzy stwierdzili, że nie podejmą się leczenia dziewczynki. Rodzina prosiła o modlitwę, ponieważ stan dziewczynki był krytyczny - lekarze nie mogli nic zrobić, więc wypisali małą Nadię do domu, by ten ostatni czas spędziła wśród rodziny.

We wtorek rodzina poinformowała, że Nadia nie żyje. "Nadusiu za wcześnie, zdecydowanie za wcześnie pożegnałaś się z nami. Odpoczywaj Aniołku tam na górze i opiekuj się swoją rodziną i nami" - napisali rodzice małej Nadii. Poprosili również o niewysyłanie kondolencji w prywatnych wiadomościach do rodziców i rodziny. Internauci komentowali:

Nadusia była inspiracją dla nas wszystkich i nigdy nie zapomnimy odwagi, jaką wykazała się w obliczu przeciwności losu. Była symbolem nadziei i siły dla nas wszystkich i zawsze będziemy ją wspominać z miłością.

Jestem w pracy i ledwo powstrzymuję łzy. Mam córeczkę niewiele młodszą, tak kibicowałam Nadii. Przytulam z całego serca mamę i najbliższych Nadii. Kochany Aniołek