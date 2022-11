Ustalono, kto nie powinien jeść mandarynek. Mogą być bardzo niebezpieczne

Każdy owoc czy warzywo kupowane w sklepie - bez względu na pochodzenie należy dokładnie umyć - to zalecenie powtarza się nam już od najmłodszych lat. Wiele osób jednak wychodzi z założenia, że bez sensu to robić, skoro i tak skórka z zanieczyszczeniami ląduje w koszu. Nic bardziej mylnego.

Naukowcy udowodnili, że niebezpieczne związki z zewnętrznej warstwy owoców czy warzyw mogą przenieść się do miąższu podczas obierania i wywoływać niepożądane skutki - m.in. alergie czy zatrucia pokarmowe. Tak właśnie jest również w przypadku mandarynek, czyli owoców eksportowanych z ciepłych regionów świata. Co więcej, z tego też względu jedzenie mandarynek odradza się pewnej grupie osób.

Dlaczego mandarynki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia?

Mandarynki, które trafiają do polskich sklepów najczęściej importuje się z Hiszpanii czy Portugalii. Zwykle są zrywane jeszcze niedojrzałe, a proces, w którym stają się gotowe do spożycia następuje w skrzynkach podczas transportu. Wtedy też muszą być odpowiednio zabezpieczone, by nie uległy zepsuciu. Eksporterzy używają w tym celu specjalnych substancji pochodzenia naturalnego - m.in. miodu pszczelego, wosku carnauba czy szelaku. Mimo iż są nieszkodliwe, kontakt z tymi związkami może w niektórych przypadkach wywołać reakcje alergiczne czy stany zapalne w organizmie.

Należy też zaznaczyć, że owoce te poddawane są opryskom grzybobójczym, które zawierają silnie rakotwórcze substancje. Jak dowodzą wyniki badań, mogą ona nawet uszkadzać układ nerwowy i powodować bezpłodność. Dlatego też przed zjedzeniem mandarynek czy innych owoców, konieczne jest dokładne ich umycie.

Co należy zrobić przed zjedzeniem mandarynki?

Zdjęcie Mandarynki przed zjedzeniem należy bardzo dokładnie umyć, a wręcz wyszorować / 123RF/PICSEL

Mandarynki, które możemy jeść bez obaw poza umyciem pod bieżącą wodą, warto też wyszorować szczoteczką z użyciem płynu do naczyń i opłukać gorącą wodą. Dzięki temu pozbędziemy się zanieczyszczeń i resztek trujących preparatów ze skórki.

Dlaczego warto jeść madarynki?

Mandarynki poza doskonałym smakiem oferują również mnóstwo dobroczynnych składników. Są bogactwem:

witaminy C - wzmacniającej odporność

- wzmacniającej odporność witaminy A - znakomicie wpływającej na wzrok oraz kości

- znakomicie wpływającej na wzrok oraz kości witamin z grupy B

kwasu foliowego

magnezu

wapnia

Ponadto cytrusy te są źródłem przeciwutleniaczy, które mogą zmniejszać ryzyko zachorowania na nowotwory.

Powinny po nie sięgać przede wszystkim osoby mające problemy z zaparciami czy nawracającymi infekcjami pęcherza. Co więcej, za sprawą nobiletyny zapobiegają gromadzeniu się tłuszczów w wątrobie, a tym samym minimalizują ryzyko zachorowania na cukrzycę typu II i miażdżycę.

Kto nie powinien jeść mandarynek?

Mimo wielu zalet i wspaniałych właściwości zdrowotnych jakie mają mandarynki, jak i inne cytrusy, nie są zalecane w diecie kobiet ciężarnych - jeśli już to w niewielkich ilościach. Ma to związek ze wspomnianymi wcześniej alergiami, które mogą pojawić się po ich zjedzeniu. Ponadto z mandarynek powinny zrezygnować osoby, mające tendencję do nawracającej zgagi - owoce te mogą bowiem spotęgować nieprzyjemne pieczenie w przełyku.