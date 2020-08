Uwaga: angina i inne letnie problemy z gardłem

Silny ból gardła może się nam zdarzyć także w środku upalnego lata. Co wywołuje takie kłopoty, jak im zapobiec i szybko się wyleczyć?

Zdjęcie Jedzenie lodów może przynieść ulgę przy silnym bólu gardła /123RF/PICSEL

Gardło to część układu zarówno pokarmowego, jak i oddechowego. To miejsce, do którego w pierwszej kolejności trafiają (wraz z wdychanym powietrzem, a także pokarmami i płynami) wirusy i bakterie. Nie czynią one zazwyczaj dużej szkody, ponieważ ślina ma działanie antybakteryjne, a wyścielająca gardło błona śluzowa stanowi część układu odpornościowego i barierę chroniącą przed chorobotwórczymi drobnoustrojami.



Przyjęło się, że to jesienią i zimą owa bariera słabnie i dlatego w tym okresie częste są infekcje gardła i górnych dróg oddechowych. Ale latem również mamy problemy z gardłem. Dlaczego? Często na letni wypoczynek wyjeżdżamy zmęczeni ponad miarę, a to bardzo osłabia odporność. Ale nie tylko to.

Latem na nasz układ odpornościowy czyha nadmierne nasłonecznienie, szok termiczny (wejście do zimnej wody z nagrzanej plaży, ale także wyjście ze schłodzonego pojazdu na gorąca ulicę, picie lodowatych napojów). Efekt? Ból gardła i choroba.



1. Angina - atak uśpionych bakterii

Wystarczy, że rozgrzani na słońcu bardzo szybko wejdziemy do zimnej wody. Szok termiczny spowoduje gwałtowne namnażanie się bakterii w migdałkach. To najczęściej ropne paciorkowce Streptococcus pyogenes. Zazwyczaj żyją w naszym organizmie, nie powodując żadnych szkód. Do czasu, aż coś je obudzi: np. szok termiczny albo... gazowane napoje. Bąbelki rozpulchniają śluzówkę, do której łatwiej wnikają bakterie.



Wbrew powszechnej opinii jedzenie lodów rzadko powoduje anginę. Przeciwnie – mogą one przynieść ulgę przy silnym bólu gardła. Jest jednak jeden warunek: trzeba je jeść powoli i tylko wówczas, gdy nie jesteśmy rozgrzani. Dzięki temu uda się uniknąć szoku termicznego, który przyczynia się do osłabienia błony śluzowej gardła, a w efekcie – do anginy.

Angina bakteryjna atakuje bardzo szybko. Rano czujemy się dobrze, a nagle pojawia się gorączka (powyżej 39°C), silny ból gardła, wręcz nie do zniesienia oraz biało-żółty nalot na migdałkach. Czasem mamy nudności, wymiotujemy. Wizyta u lekarza jest konieczna. Bo potrzebna będzie recepta na antybiotyki. Czasem wystarczy teleporada. Na podstawie objawów (czasem zdjęcia gardła) lekarz może stwierdzić, co nam dolega i wystawi e-receptę.



Niestety, nie pomogą domowe środki (mogą tylko wspomóc leczenie). Nie leczmy się na własną rękę antybiotykami, które zostały z poprzedniej infekcji. To niebezpieczne. Trzeba dostosować dawkę i rodzaj leku do konkretnych bakterii. Poza tym potrzebne będzie całe opakowania leków, bo anginę leczy się około tygodnia. Kurację trzeba przeprowadzić do końca. Angina może bowiem mieć poważne konsekwencje, m.in. ropnie okołomigdałkowe, zapalenie mięśnia sercowego, stawów, nerek.



2. Zapalenie gardła - gdy wirusy szaleją

Czasem osłabione błony śluzowe i układ odpornościowy są atakowane przez wirusy. Wówczas ból gardła i trudności w przełykaniu są pierwszymi objawami. Potem pojawia się gorączka, ale niższa niż przy anginie, a także ogólne osłabienie. Błona śluzowa gardła jest przekrwiona, ale bez ropnych nalotów.



Zapalenie gardła, czyli tzw. wirusową anginę, leczy się objawowo. Antybiotyki nie pomogą, mogą jedynie osłabić układ odpornościowy. Przyczyniają się też do narastania lekooporności bakterii. Warto wypróbować domowe środki.



Gardło można płukać naparem z szałwii. Pomoże też napar z tymianku: łyżeczkę ziela zalewamy szkl. wrzątku, parzymy 5 minut, przecedzamy. Pijemy dwa razy dziennie po szkl. naparu.



Polecany jest też olejek z oregano. Zażywamy 10 kropli na łyżeczce wody, trzy razy dziennie.