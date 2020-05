W Grecji odkryto nowy sposób na długowieczność

Co robić, by uniknąć groźnych chorób i cieszyć się doskonałą formą do późnej starości? Odpowiedź na to pytanie znaleźli mieszkańcy greckiej wyspy Ikaria, którzy należą do najdłużej żyjących populacji świata. Kluczem do długowieczności jest ich dieta, w której zaszczytne miejsce zajmują kawa i herbata.

Zdjęcie Mieszkańcy wyspy Ikaria cieszą się zdrowiem i długowiecznością /robertharding /East News

Grecka wyspa Ikaria znana jest nie tylko z malowniczych krajobrazów, ale i długowieczności swoich mieszkańców. Jej nazwa nawiązuje do słynnego mitu.

Reklama

Wywodzi się ona od Ikarusa, nieszczęsnego syna Dedala, który nie posłuchawszy rad ojca, wzbił się na skonstruowanych przez siebie skrzydłach zbyt wysoko. W rezultacie słońce roztopiło wosk, którym przymocowane były pióra, a Ikar wpadł do morza i utonął.

Legenda głosi, że upadek Ikara miał miejsce właśnie nieopodal wyspy, którą nazwano na jego cześć. Mieszkańcy Ikarii, niejako wbrew tragicznej historii swojego mitycznego patrona, cieszą się tymczasem doskonałym zdrowiem i często osiągają sędziwy wiek. Jak przekonują badacze, sekretem ich długowieczności są konkretne praktyki żywieniowe.

Najpiękniejsze polskie plaże 1 / 10 Łeba słynie z ruchomych wydm położonych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Odwiedzając miasto, nie sposób zrezygnować z podziwiania tego niezwykłego zjawiska. Ale Łeba ma także piaszczystą plażę położoną ok. trzy kilometry od centrum miasta. Wyróżnia się ona czystością, łagodnym zejściem do wody i długością (ok. sześć kilometrów). Każdy znajdzie więc tutaj miejsce dla siebie. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

W rejonie tym odnotowuje się wyjątkowo niską zapadalność m.in. na choroby układu sercowo-naczyniowego. Wynika to, jak się zdaje, z upodobania mieszkańców tej wyspy do kawy i herbaty, których piją na co dzień duże ilości.

Choć zwyczaj ten może się wydawać niecodzienną receptą na długie życie, jego zalety zostały naukowo udokumentowane. Uczeni z Edith Cowan University w Australii dowiedli, że kawa i herbata obniżają ryzyko nadciśnienia, migotania przedsionków, zawału serca i udaru mózgu.

Wszystko dzięki obecności flawonoidów, naturalnych przeciwutleniaczy, które wzmacniają ściany naczyń krwionośnych. Wspomniane napoje kryją w sobie także bogactwo minerałów, takich jak magnez, potas, niacyna i witamina E, które zapobiegają powstawaniu wolnych rodników, a co za tym idzie, działają na organizm odmładzająco.