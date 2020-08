Warzywa w diecie cukrzycowej

Oswoiliśmy już zalecenia lekarzy i dietetyków, że dla zdrowia i dobrej sylwetki powinniśmy codzienny jadłospis wysycić warzywami, są one bowiem skarbnicą składników odżywczych i błonnika. Okazuje się jednak, że nie wszystkie warzywa możemy spożywać w dużych ilościach, a niektóre powinny być zupełnie wykluczone z diety diabetyków. O jakich mowa?

Zdjęcie Osoby borykające się z cukrzycą muszą zupełnie wykluczyć z diety ziemniaki pieczone i zasmażane, gdyż ich IG wzrasta do 95 /123RF/PICSEL

Indeks glikemiczny



Kryterium doboru produktów w diecie diabetyka jest indeks glikemiczny (IG) definiowany jako średni procentowy wzrost stężenia glukozy we krwi po spożyciu porcji produktu zawierającej 50 gramów przyswajalnych węglowodanów.



IG pozwala sklasyfikować żywność na podstawie jej wpływu na poziom glukozy we krwi oznaczanej 2-3 godziny po ich spożyciu. Określa szybkość zwiększenia jej stężenia w porównaniu z tym, które następuje po spożyciu tej samej ilości węglowodanów w postaci czystej glukozy. Przyjmuje się bowiem, że IG czystej glukozy wynosi 100.



Niski - średni - wysoki IG



Produkty, których indeks glikemiczny jest mniejszy niż 50 zaliczane są do żywności o niskim IG. Wartości z przedziału 55-70 klasyfikują żywność do grupy produktów o średnim IG, a powyżej 70 to grupa produktów o wysokim IG, których spożycie powinno być mocno ograniczone, a w przypadku diety cukrzycowej najlepiej zupełnie z nich zrezygnować.



Warzywa na cenzurowanym



Co ciekawe wiele spośród produktów z trzeciej grupy (tych o wysokim IG) to warzywa, a wśród mnich: dynia, kabaczek, bób, marchew, rzepa i brukiew, ziemniaki i seler. Czy zatem trzeba je zupełnie wyeliminować z diety cukrzycowej? Niekoniecznie. Wszystko zależy od sposobu, w jaki chcemy je serwować.