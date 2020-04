Witamina B6 – wzmocnienie systemu nerwowego i odpornościowego

Witaminom z grupy B zawdzięczamy korzystny wpływ na funkcjonowanie systemu nerwowego i funkcji poznawczych, takich jak myślenie zapamiętywanie i koncentracja. Przyjrzyjmy się dziś bliżej pirydoksynie, czyli witaminie B6. Okazuje się, że dzięki niej nie tylko lepiej uporamy się ze stresem - wzmocnimy też odporność i przyspieszymy spalanie tkanki tłuszczowej.

Zdjęcie Szukaj w produktach, które spożywasz witaminy B6 /123RF/PICSEL

Naturalne źródła witaminy B6



Przyzwyczajeni do suplementowania często zapominamy, że produkty spożywcze są najlepszym, bo najłatwiej dostępnym dla komórek ludzkiego organizmu, źródłem witamin i minerałów. Nie inaczej jest w przypadku witaminy B6.



Najwięcej tej cennej, zwłaszcza w sytuacji przewlekłego stresu i zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem, witaminy pozyskamy włączając do jadłospisu: niepaloną kaszę gryczaną, mięso z indyka, kurczaka, wieprzowinę, łososia, soję i produkty pełnoziarniste.



Stres, odporność, tycie



O podaż witaminy B6 warto szczególnie zadbać w czasie epidemii. Wszyscy, mniej lub bardziej świadomie, odczuwamy stres i wsparcie systemu nerwowego jest teraz bezcenne. Jak nigdy, tej wiosny szczególnie, musimy dbać również o wspieranie systemu immunologicznego.



Konsekwencją ogólnonarodowej kwarantanny i związanej z nią ograniczonej możliwości korzystania z przestrzeni publicznej, jest u wielu osób nieplanowany przyrost masy ciała.



Nadprogramowe kilogramy to nie tylko problem estetyczny, one nie są naszym sprzymierzeńcem w walce o lepsze zdrowie. Dlatego włączmy do codziennego jadłospisu produkty bogate w witaminę B6, ona pomoże uporać się z trzema problemami, które dotyczą dziś większość społeczeństwa.