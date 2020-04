Za dużo bakterii w jelitach! Siedem nietypowych objawów

Choroba ta jest prawie nieznana, tymczasem towarzyszące jej dolegliwości mogą poważnie uprzykrzać życie. Dlatego warto wiedzieć, na jakie oznaki zwrócić uwagę, by skutecznie pozbyć się problemu z jelitami.

Zdjęcie Obrzęki, również palców, mogą świadczyć o zespole SIBO /123RF/PICSEL

Zespół SIBO to inaczej zespół rozrostu flory bakteryjnej jelita cienkiego. Na czym polega? Do SIBO dochodzi, gdy bakterie z jelita grubego przedostają się do jelita cienkiego i tam się namnażają. Powoduje to zaburzenia trawienia, dyskomfort i uciążliwe wzdęcia (spowodowane nadmierną produkcją gazów), przewlekłe biegunki, zmianę rytmu wypróżnień (raz biegunki, raz zaparcia), bóle brzucha. To typowe objawy. Ale SIBO może być spowodowane wieloma czynnikami, dlatego czasem objawy choroby bywają mylące.

Niedokrwistość (anemia)

Reklama

Niski poziom żelaza, witaminy B12 lub kwasu foliowego powoduje anemię, która objawia się osłabieniem, i podenerwowaniem, trudną do przezwyciężenia sennością. Bladość, kruche cienkie i rozdwajające się paznokcie, wypadanie się włosów to oznaki anemii.



Za niedokrwistość obwinia się m.in. obfite miesiączki, niewłaściwą dietę, ale może to być także SIBO. Choroba ta upośledza bowiem wchłanianie żelaza, wit. B12 i kwasu foliowego z jelita.



Bezsenność

Zaburzenia snu mogą być konsekwencją zaburzeń hormonalnych, niewłaściwego rytmu dnia i innych, ale rzadko są kojarzone z kłopotami jelitowymi i przerostem flory bakteryjnej. Tymczasem skurcze, ucisk mogą powodować rozdrażnienie i problemy z zasypianiem, a także zaburzenia rytmu snu, częste wybudzanie się i kłopoty z ponownym zaśnięciem.



Sucha, łuszcząca się skóra

Najczęściej taka dolegliwość łączona jest z rozmaitymi chorobami skóry spowodowanymi niedoborami witaminy A. Okazuje się, że do tych niedoborów często przyczynia się właśnie SIBO, bo choroba upośledza wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.



Jak stłumić apetyt i podkręcić przemianę materii? 1 / 10 Jeszcze nigdy nadwaga nie była tak powszechnym problemem. Symbolem naszej bezradności jest rosnąca liczba operacji, podczas których chirurgicznie próbujemy powstrzymać otyłość. Mowa o zabiegach podwiązywania, balonikowania czy zmniejszania żołądka. Jak skutecznie walczyć z własnymi słabościami? Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że schudnięcie wymaga cierpliwości. Zrzucenie dużej wagi w bardzo krótkim czasie zawsze prowadzi do efektu jo-jo. Optymalne tempo chudnięcia wynosi od 1 do 2 kg miesięcznie. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Obrzęki na całym ciele

Niezwykle rzadko wiązane są z problemami jelitowymi. Częściej przypisywane są raczej zaburzeniom hormonalnym, a także zatrzymywaniu wody w organizmie. Tymczasem przy zespole SIBO powstanie obrzęków spowodowane jest utratą i rozkładem białek.



Gorączka "bez powodu"

Nagłe podwyższenie temperatury ciała do 38°C lub wyższej to najczęściej sygnał infekcji wirusowej lub bakteryjnej. Objaw ten wywoływany jest przez aktywność układu odpornościowego. Przy SIBO bywa on osłabiony, ale często jest nadmiernie pobudzony, jak w chorobach autoimmunologicznych i wtedy pojawia się gorączka.