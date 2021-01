Zaskakujący wpływ rozciągania na ciśnienie krwi

Osobom z nadciśnieniem lub z wysokim ciśnieniem często zaleca się spacery, ale nowe badanie, opublikowane w "Journal of Physical Activity and Health", sugeruje, że rozciąganie jest bardziej skuteczne. Do tego znacznie łatwiej jest "przemycić" je do codziennych czynności.

Zdjęcie Regularne rozciąganie pomaga obniżyć ciśnienie krwi /123RF/PICSEL

"Rozciąganie polega nie tylko na rozciąganiu mięśni" - tłumaczy autor badania dr Phil Chilibeck. "Gdy rozciągamy mięśnie, rozciągamy również wszystkie naczynia krwionośne, które te mięśnie odżywiają, w tym wszystkie tętnice" - dodaje. To, jak tłumaczy dalej ekspert, pozwala zmniejszyć ich sztywność, co skutkuje zmniejszeniem oporu przepływu krwi i doprowadza do obniżenia ciśnienia.



Reklama

Przypomnijmy, że nadciśnienie tętnicze to choroba sercowo-naczyniowa, która nieleczona może prowadzić do chorób serca lub udaru mózgu. Prawidłowe ciśnienia krwi wynosi 120/80.

Wnioski te płyną z badania przeprowadzonego przez naukowców z University of Saskatchewan, w którym podzielono ochotników - osoby, które miały średnio 61 lat i zdiagnozowane nadciśnienie - na dwie grupy. Jedna z badanych grup została poproszona o wykonywanie ćwiczeń rozciągających przez 30 min, pięć dni w tygodniu. Druga grupa otrzymała zalecenia, aby spacerować.

Obie grupy odnotowały spadek ciśnienia krwi, jednak zmiany były większe w grupie osób rozciągających się. Z kolei osoby z grupy spacerującej zanotowały większe zmniejszenie obwodu talii z powodu zwiększonej aktywności fizycznej. Zatem idealnym wydaje się połączenie obu tych ćwiczeń.

Jak naturalnie obniżyć ciśnienie? 1 / 14 Płynąca w naczyniach krew zawsze wywiera jakiś nacisk na ich ścianki. Najlepiej dla naszego zdrowia i samopoczucia, gdy przez większość dnia siła tego naporu jest równa 120/80 mmHg. Oczywiście, pod wpływem różnych czynników może ona na chwilę wzrosnąć, ale zaraz potem powinna wrócić do normy. Przy częstych stresach, jak ma to miejsce choćby teraz, może to być utrudnione. We krwi stale krąży dużo kortyzolu i adrenaliny, a to hormony, pod wpływem których naczynia krwionośne ulegają zwężeniu. (Naj) Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

"Nie chcę, aby po lekturze naszych badań, chorzy zrezygnowali z dowolnej formy aktywności aerobowej. Takie rzeczy, jak spacery, jazda na rowerze lub narciarstwo biegowe, mają istotny pozytywny wpływ na poziom tkanki tłuszczowej, poziom cholesterolu i poziom cukru we krwi" - mówi Chilibeck.

Eksperci zachęcają, aby włączyć rozciąganie do codziennych ćwiczeń, bo najzdrowiej łączyć je z różnymi ćwiczeniami. Jak podkreśla dr Chilibeck, rozciąganie można łatwo przemycić do codziennej aktywności. Przykład?



"Kiedy relaksujesz się wieczorem, zamiast po prostu siedzieć na kanapie, możesz położyć się na podłodze i rozciągnąć podczas oglądania telewizji" - sugeruje

Zobacz również: