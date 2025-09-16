Kalafior pieczony w całości - składniki

Jak poprawnie upiec całego kalafiora, by był w środku miękki, a na zewnątrz chrupiący? Kluczem do sukcesu jest zrobienie specjalnej marynaty, którą aplikujemy na warzywo przed poddaniem go obróbce termicznej.

Oczywiście należy pamiętać, by właściwie podkręcić smak warzywa, dodając kilka, podstawowych składników, w tym m.in. parmezan. Zatem, jeśli chcesz cieszyć się smakiem pieczonego kalafiora w całości, potrzebujesz:

1 cały, duży kalafiora,

150 g świeżego masła,

1 cytryna,

tymianek,

natka pietruszki,

sól,

parmezan.

Kalafior pieczony w całości - przepis

Do rondelka dodajemy masło i szczyptę soli. Następnie do tego samego rondelka ścieramy skórkę z wyszorowanej wcześniej cytryny, dodajemy kilka gałązek tymianku i posiekaną natkę pietruszki. Zawartość rondelka podgrzewamy na małej mocy palnika do momentu roztopienia masła.

Tak przygotowaną glazurą dokładnie smarujemy kalafiora, którego na koniec doprawiamy jeszcze odrobiną soli. Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C i pieczemy w nim kalafiora przez ok. 50 minut. Na 10 minut przed końcem pieczenia wyjmujemy kalafiora i posypujemy go startym parmezanem, następnie ponownie umieszczamy w piekarniku.

"Nomada": Lotniskowe procedury. Jedno słowo może kosztować cię podróż INTERIA.PL