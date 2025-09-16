Grzybiarze zjeżdżają tu z całego regionu. To miejsce idealne dla grzybów

Jesień to ulubiony czas grzybiarzy, bo las obradza wówczas w najpyszniejsze gatunki grzybów. W lasach niedaleko Słupska w województwie pomorskim zdecydowanie ich nie brakuje i warto wiedzieć, gdzie szukać tam cennych smakołyków.

Słupsk i okoliczne lasy rajem dla grzybiarzy. Tu odpoczniesz na grzybobraniu

Słupsk to miasto, które nie jest celem tłumów turystów w sezonie letnim, choć od najbliższego kurortu nad morzem, od Ustki, dzieli je zaledwie 20 kilometrów.

Jednak Słupsk może zaoferować wiele przyjezdnym, a także mieszkańcom, zwłaszcza jesienią. Miasto otaczają lasy, które są ulubionymi terenami tubylców do spacerowania i do grzybobrania.

To właśnie okolice Słupska, gdy zaczyna się wrzesień, przyciągają fanów grzybów. Tutejszy klimat, położenie, mnogość jezior i właśnie lasów, sprawia, że natura hojnie obdarza tutejsze tereny grzybami

Gdzie więc przebywając w Słupsku lub okolicy wybrać się na grzyby? Okazuje się, że mieszkańcy mają tu swoje sekretne miejsca, które są bogate w grzyby, ale też oferują inne naturalne atrakcje, wśród których można odpocząć na jesiennym spacerze.

Park Krajobrazowy "Dolina Słupi". Zielone bramy miasta idealne do grzybobrania

Kosz wiklinowy wypełniony różnymi gatunkami grzybów leśnych ustawiony na drewnianej powierzchni z zielonym ogrodem i drzewami w tle.
Zbiory w Dolinie Słupi w 2018 roku. Koszyki co roku uginają się od ilości grzybów GERARD/REPORTERReporter

Park położony ok. 10 km na południowy-wschód od Słupska, w otoczeniu wielu lasów, dolin rzecznych, torfowisk i jezior, po prostu urzeka. Nie trzeba być fanem grzybów, by się tu wybrać.

Zalesienie stanowi ok. 72 proc. powierzchni parku; dominują bory sosnowe i mieszane lasy, żyzne buczyny, ale też obszary bagienne, torfowiska. Nic więc dziwnego, że panują tu idealny tereny dla rozwoju grzybni.

Jak podaje Tomasz Ślusarczyk w artykule "Materiały do znajomości mykobiota Parku Krajobrazowego Dolina Słupi", opublikowanym w "Klub Przyrodników" w 2022 roku, na tym terenie stwierdzono 324 gatunki grzybów wielkoowocnikowych na sześciu wybranych stanowiskach, w tym 73 gatunki uznane za szczególnie cenne.

Wśród nich znalazły się gatunki rzadkie, gatunki z czerwonej listy grzybów w Polsce, a także trzy taksony niepodawane wcześniej z Polski: Cortinarius subfloccopus, C. vicinus i Entoloma fernandae.

Grzyby, które można tu spotkać to borowiki szlachetne (prawdziwki), które są najbardziej pożądane i często zbierane przez grzybiarzy, podgrzybki brunatne - popularne w mieszanych i iglastych lasach, a także mleczaje rydze. Pojawiają się, szczególnie w okresie późnoletnim i jesiennym.

Puszcza Słupska. Zielone płuca okolicy

Mgliste jesienne bagno otoczone drzewami, z prawej strony intensywnie pomarańczowe liście, po lewej wilgotne, omszałe konary, tło stanowi zamglony las iglasty.
Okolice Słupska pełne są podmokłych terenów i bujnych lasów, co stanowi doskonałe miejsce dla rozwoju grzybów GERARD/REPORTERReporter

Puszcza Słupska to duży kompleks leśny w okolicach Słupska. To przewaga lasów mieszanych, często sosnowo-świerkowych z domieszką drzew liściastych.

Wokół miejsc takich jak Gacówka las tworzy warunki idealne do grzybobrania. Są bardzo naturalne i "dzikie", bez ingerencji człowieka.

Lasy te są bogate nie tylko w grzyby, ale też owoce runa leśnego - jagody, maliny, poziomki, jeżyny. Latem można tu spotkać całe "dywany" jagodowych krzewów.

Teraz jednak przyszła pora na grzyby. Odnotowuje się obfite występowanie borowików, co jest często podkreślane w doniesieniach lokalnych grzybiarzy.

Prócz nich znajdziemy tu także koźlarze, podgrzybki brunatne, maślaki - bardzo prawdopodobne, zwłaszcza po opadach deszczu, a także kurki (pieprzniki jadalne), gdy las ma słoneczne polany lub skraje, a gleba nie jest za kwaśna.

Krzynia i Karwno. Raj dla grzybów nad dwoma jeziorami

Wąska, piaszczysta ścieżka leśna prowadząca w stronę gęstego lasu sosnowego, po lewej rosną młode drzewa, po prawej kwitną wrzosy, po ścieżce biegnie czarny pies na długiej smyczy.
Lasy w okolicach jeziora Krzynia są bogate w roślinność i glebę idealne do rozwoju grzybów Karolina IwaniukArchiwum autora

Mniej popularne dwa miejsca, niż Dolina Słupi i Puszcza Słupska to lasy wokół dwóch pięknych jezior. Pierwszym z nich jest jezioro Krzynia. 20 kilometrów od granicy Słupska rozpościera się gęsty las położony nad jeziorem.

W środku lasu znajdziemy urozmaicone tereny z bujną roślinnością, sporą ilością zwierzyny leśnej i miejscami pełnymi darów lasu, czyli grzybów.

W pobliżu gospodarstw agroturystycznych, lasy znajdują się bardzo blisko, co daje dobre warunki do grzybobrania - dostępność lasu i sporo natury wokół.

Miejsce to jest dość zróżnicowane: jezioro, lasy mieszane, liściaste, iglaste, fragmenty mokradeł i bagien przy brzegach, co wpływa na mikroklimat wilgotnościowy i bioróżnorodność.

To właśnie stawy, jezioro i bagna wpływają na warunki idealne dla grzybów. Zapewniają wilgotność gleby, a rano unosząca się mgła, tylko pomaga we wzroście grzybni.

Znajdziemy tu podgrzybki i koźlarze, grzyby blaszkowate, które występują w lasach liściastych, przy drzewach liściastych, szczególnie po opadach.

Podobnie sytuacja wygląda w lasach przy jeziorze Karwno Duże. Tu z kolei znajdziemy też maślaki i kurki.

Będąc w Karwnie warto także na chwilę przestać szukać grzybów i udać się na Karwieńskie Uroczyska i na Rosiczkowy Trap.

Pies prowadzony na smyczy idzie po drewnianej kładce przez mokradło, po bokach otacza go zielona roślinność i niskie drzewa, w tle widać gęsty las i jasne niebo.
Rosiczkowy trap to miejsce idealne na spacery i podziwianie torfowej roślinności Karolina IwaniukArchiwum autora

Karwieńskie Uroczyska to ścieżka edukacyjno-przyrodnicza (ścieżka dydaktyczna) w Nadleśnictwie Łupawa. Trasa ma ok. 13,4 km długości i kształt ósemki, co pozwala przejść ją w całości albo wybrać krótszą pętlę (ok. 6,4 km).

Na trasie znajduje się 14 punktów edukacyjnych, 36 tablic informacyjnych. Pokazują m.in.: fragmenty lasów, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, naturalne procesy w przyrodzie. To miejsce idealne na weekendowy spacer. Jej częścią jest Rosiczkowy trap, który wygląda, zwłaszcza jesienią, jak nie z tej ziemi. Ma długość około 250 metrów i leży nad torfowiskiem. Kładka umożliwia obserwację roślinności i fauny torfowisk, bagien i terenów podmokłych.

Znajdują się na niej tablice edukacyjne opisujące m.in. rośliny bagienne i torfowiskowe, a jedną z największych atrakcji tego miejsca jest obserwowanie rosiczek - drapieżnych roślin, które tam występują w naturalnym środowisku.

