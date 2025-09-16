Słupsk i okoliczne lasy rajem dla grzybiarzy. Tu odpoczniesz na grzybobraniu

Słupsk to miasto, które nie jest celem tłumów turystów w sezonie letnim, choć od najbliższego kurortu nad morzem, od Ustki, dzieli je zaledwie 20 kilometrów.

Jednak Słupsk może zaoferować wiele przyjezdnym, a także mieszkańcom, zwłaszcza jesienią. Miasto otaczają lasy, które są ulubionymi terenami tubylców do spacerowania i do grzybobrania.

To właśnie okolice Słupska, gdy zaczyna się wrzesień, przyciągają fanów grzybów. Tutejszy klimat, położenie, mnogość jezior i właśnie lasów, sprawia, że natura hojnie obdarza tutejsze tereny grzybami

Gdzie więc przebywając w Słupsku lub okolicy wybrać się na grzyby? Okazuje się, że mieszkańcy mają tu swoje sekretne miejsca, które są bogate w grzyby, ale też oferują inne naturalne atrakcje, wśród których można odpocząć na jesiennym spacerze.

Park Krajobrazowy "Dolina Słupi". Zielone bramy miasta idealne do grzybobrania

Zbiory w Dolinie Słupi w 2018 roku. Koszyki co roku uginają się od ilości grzybów GERARD/REPORTER Reporter

Park położony ok. 10 km na południowy-wschód od Słupska, w otoczeniu wielu lasów, dolin rzecznych, torfowisk i jezior, po prostu urzeka. Nie trzeba być fanem grzybów, by się tu wybrać.

Zalesienie stanowi ok. 72 proc. powierzchni parku; dominują bory sosnowe i mieszane lasy, żyzne buczyny, ale też obszary bagienne, torfowiska. Nic więc dziwnego, że panują tu idealny tereny dla rozwoju grzybni.

Jak podaje Tomasz Ślusarczyk w artykule "Materiały do znajomości mykobiota Parku Krajobrazowego Dolina Słupi", opublikowanym w "Klub Przyrodników" w 2022 roku, na tym terenie stwierdzono 324 gatunki grzybów wielkoowocnikowych na sześciu wybranych stanowiskach, w tym 73 gatunki uznane za szczególnie cenne.

Wśród nich znalazły się gatunki rzadkie, gatunki z czerwonej listy grzybów w Polsce, a także trzy taksony niepodawane wcześniej z Polski: Cortinarius subfloccopus, C. vicinus i Entoloma fernandae.

Grzyby, które można tu spotkać to borowiki szlachetne (prawdziwki), które są najbardziej pożądane i często zbierane przez grzybiarzy, podgrzybki brunatne - popularne w mieszanych i iglastych lasach, a także mleczaje rydze. Pojawiają się, szczególnie w okresie późnoletnim i jesiennym.

Puszcza Słupska. Zielone płuca okolicy

Okolice Słupska pełne są podmokłych terenów i bujnych lasów, co stanowi doskonałe miejsce dla rozwoju grzybów GERARD/REPORTER Reporter

Puszcza Słupska to duży kompleks leśny w okolicach Słupska. To przewaga lasów mieszanych, często sosnowo-świerkowych z domieszką drzew liściastych.

Wokół miejsc takich jak Gacówka las tworzy warunki idealne do grzybobrania. Są bardzo naturalne i "dzikie", bez ingerencji człowieka.

Lasy te są bogate nie tylko w grzyby, ale też owoce runa leśnego - jagody, maliny, poziomki, jeżyny. Latem można tu spotkać całe "dywany" jagodowych krzewów.

Teraz jednak przyszła pora na grzyby. Odnotowuje się obfite występowanie borowików, co jest często podkreślane w doniesieniach lokalnych grzybiarzy.

Prócz nich znajdziemy tu także koźlarze, podgrzybki brunatne, maślaki - bardzo prawdopodobne, zwłaszcza po opadach deszczu, a także kurki (pieprzniki jadalne), gdy las ma słoneczne polany lub skraje, a gleba nie jest za kwaśna.

Krzynia i Karwno. Raj dla grzybów nad dwoma jeziorami

Lasy w okolicach jeziora Krzynia są bogate w roślinność i glebę idealne do rozwoju grzybów Karolina Iwaniuk Archiwum autora

Mniej popularne dwa miejsca, niż Dolina Słupi i Puszcza Słupska to lasy wokół dwóch pięknych jezior. Pierwszym z nich jest jezioro Krzynia. 20 kilometrów od granicy Słupska rozpościera się gęsty las położony nad jeziorem.

W środku lasu znajdziemy urozmaicone tereny z bujną roślinnością, sporą ilością zwierzyny leśnej i miejscami pełnymi darów lasu, czyli grzybów.

W pobliżu gospodarstw agroturystycznych, lasy znajdują się bardzo blisko, co daje dobre warunki do grzybobrania - dostępność lasu i sporo natury wokół.

Miejsce to jest dość zróżnicowane: jezioro, lasy mieszane, liściaste, iglaste, fragmenty mokradeł i bagien przy brzegach, co wpływa na mikroklimat wilgotnościowy i bioróżnorodność.

To właśnie stawy, jezioro i bagna wpływają na warunki idealne dla grzybów. Zapewniają wilgotność gleby, a rano unosząca się mgła, tylko pomaga we wzroście grzybni.

Znajdziemy tu podgrzybki i koźlarze, grzyby blaszkowate, które występują w lasach liściastych, przy drzewach liściastych, szczególnie po opadach.

Podobnie sytuacja wygląda w lasach przy jeziorze Karwno Duże. Tu z kolei znajdziemy też maślaki i kurki.

Będąc w Karwnie warto także na chwilę przestać szukać grzybów i udać się na Karwieńskie Uroczyska i na Rosiczkowy Trap.

Rosiczkowy trap to miejsce idealne na spacery i podziwianie torfowej roślinności Karolina Iwaniuk Archiwum autora

Karwieńskie Uroczyska to ścieżka edukacyjno-przyrodnicza (ścieżka dydaktyczna) w Nadleśnictwie Łupawa. Trasa ma ok. 13,4 km długości i kształt ósemki, co pozwala przejść ją w całości albo wybrać krótszą pętlę (ok. 6,4 km).

Na trasie znajduje się 14 punktów edukacyjnych, 36 tablic informacyjnych. Pokazują m.in.: fragmenty lasów, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, naturalne procesy w przyrodzie. To miejsce idealne na weekendowy spacer. Jej częścią jest Rosiczkowy trap, który wygląda, zwłaszcza jesienią, jak nie z tej ziemi. Ma długość około 250 metrów i leży nad torfowiskiem. Kładka umożliwia obserwację roślinności i fauny torfowisk, bagien i terenów podmokłych.

Znajdują się na niej tablice edukacyjne opisujące m.in. rośliny bagienne i torfowiskowe, a jedną z największych atrakcji tego miejsca jest obserwowanie rosiczek - drapieżnych roślin, które tam występują w naturalnym środowisku.

Czy liście zawsze trzeba grabić? Ekspert rozprawia się z mitami Polsat Polsat