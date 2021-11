10 listopada - 44. rocznica pierwszego udanego zabiegu in vitro

Louise Joy Brown urodziła się 25 lipca 1978 r. w Manchesterze, była zdrowym i silnym noworodkiem. Jej mama, Lesley przez lata cierpiała na niepłodność z powodu niedrożnych jajowodów, dziewięć lat starała się o ciążę. W 1977 roku przeszła zabieg zapłodnienia in vitro, który wtedy uznawany był jeszcze za metodę eksperymentalną. Tym razem się udało!

10 listopada świętujemy 44. rocznicę udanego in vitro. Ci lekarze zrobili to po raz piewszy!

Za sukcesem pierwszego udanego zabiegu in vitro stał lekarski duet - Robert Edwards i Patrick Steptoe, którzy na pierwsze dziecko z probówki czekali grubo ponad dekadę! Przed pierwszym udanym zapłodnieniem przeprowadzili ponad 80 nieudanych prób.



"Pierwsze dziecko z probówki" - medyczny cud czy działanie przeciwko naturze?

"Pierwsze dziecko z probówki" - medyczny cud czy działanie przeciwko naturze?

Gdy mała Louise przyszła na świat, wokół niej i całej jej rodziny zrobiło się gorąco. Część opinii publicznej uważała, że pojawienie się dziecka na świecie to medyczny cud, część upatrywała w nim działania przeciw naturze i była przeciwna dalszym eksperymentom tego typu. Niektórzy zastanawiali się także, czy to w ogóle możliwe, że dziewczynka jest okazem zdrowia i dopatrywali się w jej wyglądzie i zachowaniu uchybień od normy. Wszystko wskazywało jednak na to, że Edwards i Steptoe otworzyli nowy rozdział w medycynie i choć początkowo niepłodne pary były nieufne i niepewne, szybko zaczęły upatrywać szansy na posiadanie dzieci właśnie w metodzie in vitro.

"Pierwsze dziecko z probówki": Jak wygląda dziś Louise Joy Brown?

Louise Joy Brown ma dziś 43 lata i dwójkę dzieci. Pracowała jako przedszkolanka, a dziś aktywnie działa na rzecz edukacji w zakresie niepłodności i leczeniu jej metodą in vitro. Na swoim Instagramie regularnie podejmuje także temat walki z zespołem policystycznych jajników, stojącym także za problemem niepłodności u wielu kobiet.

Zapłodnienie in vitro to wciąż jedna z najpopularniejszych metod leczenia. Szacuje się, że dzięki niej na świat przyszło już ponad 8 milionów dzieci! W Polsce metodę in vitro propaguje Małgorzata Rozenek - Majdan, która została mamą właśnie dzięki tej metodzie.

