Dlaczego niektóre imiona są popularniejsze niż inne?

Rodzice podczas wyboru imienia dla dziecka biorą pod uwagę wiele kwestii. Niektórzy nazywają pociechę na cześć zmarłego członka rodziny - babci, prababci, cioci. Inni sugerują się trendami. Dla pozostałych ważny jest uniwersalizm - cenią prostotę, tradycję, czy chociażby znaczenie danego imienia.

Zdjęcie Wybór imienia dla nowo narodzonego dziecka to nie lada wyzwanie dla rodziców!

Przedstawiamy znaczenia dziesięciu najczęściej spotykanych w Polsce imion żeńskich. Od lat wymiennie pojawiają się w rankingach popularności. Nosi je wiele kobiet.

ANNA

Anna to jedno z najbardziej popularnych imion żeńskich. Pochodzi z języka hebrajskiego i wywodzi się od słowa channah, które oznacza wdzięk i łaskę. Te dwie cechy według ksiąg imion idealnie opisują kobiety, które je noszą. Anny zazwyczaj są bowiem miłe, delikatne i taktowne.

Co ciekawe, podobnie brzmiące imię Hanna ma takie samo pochodzenie. Ta forma usamodzielniła się z biegiem lat.

MARIA

Imię Maria ma niepewną etymologię. Według niektórych badaczy, jest pochodzenia hebrajskiego i wywodzi się od słowa mariam, oznaczającego "napawać radością".

Inne źródła sugerują, że Maria pochodzi od egipskiego zwrotu meri-jam, który można przetłumaczyć jako: "ukochana przez Boga".

Hebrajska wersja imienia przeszła kilka modyfikacji - z Miriam na Mariam. Stąd najpewniej wzięła się spolszczona wersja Maria, którą znamy dziś. Maria, według ksiąg imion jest kobietą, która niesie pomoc i radość innym. Nosi je aktualnie ponad 600 tysięcy Polek.

Zdjęcie Anna, Maria, Katarzyna to imiona, które wciąż biją rekordy popularności w Polsce

KATARZYNA

Katarzyna to imię pochodzenia greckiego. Najprawdopodobniej powstało od słowa katharos oznaczającego: czysta, dziewicza, bez skazy. Do Polski imię to trafiło za pośrednictwem łaciny i znane było już w średniowieczu. Wówczas jednak obowiązywało kilka jego form wymiennie. Dokumenty wskazują między innymi na: Kachnę, Katę i Katarzenę.

MAŁGORZATA

Małgorzata to imię pochodzenia greckiego. Co ciekawe wywodzi się od słowa margarites oznaczającego "drogocenną perłę".

Badacze wskazują, że imię mogło wywodzić się również od architektonicznych zdobień w postaci pąków kwiatowych, czy też listowia, którymi kiedyś ustrajano budynki. W imię Małgorzata funkcjonuje od XIII wieku.

Zdjęcie Niektóre imiona przekazuje się z pokolenia na pokolenie. To rodzinna tradycja

AGNIESZKA

To imię ściśle związane z narodzinami chrześcijaństwa. Może pochodzić z języka greckiego, a dokładniej od słowa hagne, oznaczającego czysta, dziewicza, nieskalana. Inne źródła podają, że Agnieszka wywodzi się z łaciny, w której agnus oznaczał baranka.



Imię to pierwotnie dotarło do Czech w łacińskiej formie Agnes, dopiero później zostało zaadaptowane do języka polskiego w takiej formie, jaką znamy dziś. Agnieszka w wielu kulturach symbolizuje ideę początku.

BARBARA

Imię Barbara najprawdopodobniej wywodzi się od przymiotnika barbaros, którym niegdyś określano ludzi pochodzących spoza Gercji, do dziś w tekstach kultury określa się ich jako "barbarzyńców". Istnieje jednak również łaciński odpowiednik imienia Barbara o podobnym znaczeniu - cudzoziemka. W Polsce to imię jest znane mniej więcej od połowy XIV wieku.

Zdjęcie Matki często sprawdzają znaczenie imion, zanim wybiorą to najpiękniejsze dla swojej córki

KRYSTYNA

To imię pochodzi z języka łacińskiego. Co ciekawe, powstało jako żeński odpowiednik męskiego imienia o podobnym brzmieniu. Krystyn lub dawniejsza forma Christinus najprawdopodobniej oznacza "należący do Chrystusa". Etymologia imienia jest ściśle związana z rozwojem chrześcijaństwa.

EWA

Ewa to bardzo stare imię z długą tradycją. Jego pierwszy odpowiednik pojawił się już 2000 lat p.n.e. Sumeryjska Awa najprawdopodobniej oznaczała życie.

Hebrajczycy zapożyczyli imię od twórców pierwszej cywilizacji, lekko modyfikując jego formę. Hajja lub hawwa również oznaczała "dająca życie".

Podobne znaczenia ma biblijna Ewa - pierwsza kobieta, dające życie innym istotom. Co ciekawe w języku arabskim podobne słowa hajja oznacza węża.

Zdjęcie Jesteś zwolennikiem tradycyjnych imion dla dzieci czy wolisz w tym aspekcie nowoczesność?

ELŻBIETA

Elżbieta jest to imię pochodzenia starohebrajskiego. Elzeba lub, jak podają inne źródła, eliszeba oznaczało najprawdopodobniej "Bóg jest moją przysięgą" lub "Bóg jest moją doskonałością". Imię było oznaką ofiarowania się Bogu.

ZOFIA

Zofia to imię pochodzenia greckiego, które pochodzi od słowa sophia, oznaczającego mądrość. W Danii, Norwegii czy też Bułgarii, istnieje również męski odpowiednik imiona Zofia, który przybiera różne formy, najczęściej jednak: Sofko, Sofus lub Sophus.



Zdjęcie Jeśli zastanawiasz się nad imieniem dla dziecka, dobrze jest sprawdzić jego pochodzenie

