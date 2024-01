Spis treści: 01 Kinga - pochodzenie i imieniny

02 Numerologia i cechy o kobiet o imieniu Kinga

03 Popularność imienia Kinga w Polsce

04 Znane Kingi w Polsce

05 Imię Kinga w innych językach

06 Zdrobnienia od imienia Kinga

Kinga - pochodzenie i imieniny

Imię Kinga pochodzi z języka węgierskiego. Jest skrótem od imienia Kunegunda. Najczęściej imieniny kobiet o tym imieniu obchodzone są 24 lipca, jednak może to być również 3 marca.

Numerologia i cechy o kobiet o imieniu Kinga

Liczba imienia Kinga wynosi 6. Kobiety noszące to imię wykazują wyjątkową zdolność do budowania głębokich relacji z otoczeniem. Są cenione za umiejętność efektywnej współpracy z innymi.

Poza tym, charakteryzują się silnym przywiązaniem do rodziny i bliskich, co sprawia, że doskonale odnajdują się w roli życia rodzinnego. Osoby o numerologicznej szóstce to zarówno realiści, jak i romantycy. Ich optymizm i radość z życia są cechami, które zwykle im towarzyszą.

Popularność imienia Kinga w Polsce

Zdjęcie Popularność imienia Kinga maleje / 123RF/PICSEL

Imię Kinga jest stosunkowo rzadko nadawane w Polsce w porównaniu do innych imion. W ostatnich latach obserwuje się dodatkowo spadek jego popularności, której szczyt przypadł na połowę pierwszej dekady tysiąclecia, kiedy nadawano je prawie cztery tysiące razy w roku.

Ogółem w Polsce żyje ponad 120 tysięcy kobiet noszących to imię. W 2022 roku imię Kinga nadano 668 razy.

Znane Kingi w Polsce

Wśród znanych w Polsce kobiet, które noszą imię Kinga, można wymienić takie jak:

Kinga Dębska - reżyserka,

Kinga Duda - córka prezydenta,

Kinga Preis - aktorka,

Kinga Rusin - dziennikarka.

Imię Kinga w innych językach

Imię Kinga występuje również w innych językach. Przykładowo, w języku litewskim pojawia się ona w dokładnie takiej samej wersji jak w polskim. Z kolei w niemieckim to Kynga, w bułgarskim Kunga, zaś w fińskim - Kuntra.

Zdrobnienia od imienia Kinga

Od imienia Kinga nie da się wprawdzie utworzyć tak wielu zdrobnień jak w przypadku części innych imion, jednak kilka z pewnością można wyróżnić:

Kinia,

Kinguś,

Kingusia,

Kingunia.

