"Dobrowolnie wycofujemy wybrane partie jajek Kinder Surprise jako środek zapobiegawczy, ponieważ dowiedzieliśmy się o możliwym związku ze zgłoszonymi przypadkami salmonelli" - poinformowała przed kilkoma dniami firma Ferrero po tym, jak pojawiły się przypuszczenia, że produkty mogą mieć związek z licznie zgłoszonymi przypadkami salmonelli u dzieci.

Zobacz również: Jajka z niespodzianką, czyli salmonella w produktach spożywczych. Na to uważaj

Reklama

3-latka trafiła do szpitala po zjedzeniu Kinder Niespodzianki

Fabryka, w której wykryto salmonellę, została już zamknięta. Tysiące czekoladek trafiło jednak do sklepów. Salmonellą z czekoladowego jajka miała zarazić się między innymi 3-letnia Brooklyn-Mai, która na co dzień mieszka ze swoimi rodzicami w Dorset w Wielkiej Brytanii. O tym fakcie poinformowała na Facebooku jej mama.

Dziewczynka miała poczuć się kiepsko po powrocie z przedszkola. Narzekała na ból brzucha, jednak początkowo jej mama nie przejęła się tym zbyt mocno. Z każdą kolejną godziną dziecko czuło się jednak coraz gorzej, a jej temperatura podskoczyła aż do 39 st. Celsjusza.

"Jej temperatura wzrosła do ponad 39 st. [...] Wiedziałam, że coś jest nie tak i zadzwoniłam do lekarza, który przejrzał listę tego, co to może być. Rozłączyłam się, myśląc, że ma wirusa. Trzy dni później potwierdzono, że zatruła się salmonellą z czekolady, którą zjadła w niedzielę" - napisała na Facebooku matka dziewczynki.

Miała "martwe oczy" i była "półprzytomna"

Jak przekazała, jej córeczka w ciągu 96 godzin była przytomna przez zaledwie 12. W tym czasie trudno było nawiązać z nią kontakt. Dziecko było zmęczone i całkowicie pozbawione energii. Kobieta wspomina, że 3-latka miała "martwe oczy" i była "półprzytomna".

Mimo iż od zakażenia minął już tydzień, 3-latka wciąż nie odzyskała pełni sił. Szybko się męczy i brakuje jej energii. Matka dziewczynki zaapelowała do innych rodziców, aby dokładnie sprawdzili słodycze, które podają swoim dzieciom.

Sprawdź również: Robisz wielkanocne zakupy? Uważaj na te składniki

Salmonella w produktach Kinder. GIS apeluje

Przed produktami przestrzega również Główny Inspektorat Sanitarny. W komunikacie przekazano, iż dobrowolne wycofanie produktów, wyprodukowanych przez belgijski zakład firmy Ferrero został rozszerzony "ze względu na potencjalne powiązanie z ogniskiem zatruć pokarmowych wywołanych Salmonella Typhimurium".

Wszystkie produkty marki Kinder wyprodukowane przez belgijski zakład firmy Ferrero, bez względu na numer partii oraz datę minimalnej trwałości, podlegają obecnie wycofaniu poinformowano

"Nie należy spożywać produktów objętych komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionych produktów, należy skontaktować się z lekarzem" - przekazał GIS.

Zobacz także: Groźna bakteria w mięsie. GIS ostrzega!

***