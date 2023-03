Kiedy wypada Dzień Teściowej?

Dzień Teściowej zbliża się wielkimi krokami. Święto wypada tuż przed dniem kobiet, a konkretnie 5 marca. Zapoczątkowano je we Francji, aby móc wyrazić szacunek oraz wdzięczność wobec teściowej. Tradycja nakazuje, aby obdarować mamę swojego partnera upominkiem. Nie ma jednak reguły, że musi to być duży gest. Wystarczą kwiaty i ulubione czekoladki. Niestety relacje z teściami bywają zróżnicowane. Czasem to, czy mama ukochanego darzy nas sympatią, budzi wątpliwości. Jak rozpoznać, czy jesteśmy lubiani?

Zwróć uwagę na jej stopy i nogi. To istotne znaki!

Jeżeli zastanawiamy się, czy ktoś nas lubi, warto przyjrzeć się bliżej mowie ciała drugiej osoby, która wyraża więcej niż słowa. Wiele może pokazać nam ułożenie stóp oraz nóg. Jeżeli teściowa odczuwa do nas niechęć, zauważysz to po jej stopach. Taka sytuacja występuje, gdy odbiorca patrzy nam w oczy, a jego stopy automatycznie odwracają się w drugim kierunku. Innym znakiem jest też potrząsanie nogami, może to świadczyć o tym, że teściowa jest niecierpliwa i chce jak najszybciej zakończyć rozmowę.

Tak rozpoznasz po oczach, że teściowa za tobą nie przepada

Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy, ale okazuje się, że mogą nam też wiele powiedzieć na temat tego, co ktoś odczuwa wobec nas. Rozszerzone źrenice świadczą o tym, że komuś się podobamy. Przeciwieństwem tego, będą zwężone źrenice, które oznaczają, że jesteśmy źle widziani w oczach teściowej. Dodatkowym sygnałem ostrzegawczym jest brak kontaktu wzrokowego. Osoba, która żywi do nas urazę, nie będzie chciała patrzeć nam w oczy.

Zdjęcie Zwężone źrenice będą świadczyć o niechęci teściowej do ciebie / materiał zewnętrzny

Fałszywy uśmiech. Jak go rozpoznać?

Uśmiech podczas spotkania jest naturalną oznaką, gdy nasze stosunki z drugim człowiekiem są przyjazne. Jeżeli ktoś za nami nie przepada będzie ten uśmiech wymuszał. Fałszywy grymas będzie przejawiał się brakiem zaangażowania mięśni wokół oczu. W takiej sytuacji teściowa uśmiecha się wyłącznie ustami.





Zdjęcie Fałszywy uśmiech to oznaka, że teściowa nie lubi naszego towarzystwa / materiał zewnętrzny