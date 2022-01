Spis treści: 01 Zmiany w programie 500 plus 2022

02 500 plus 2022 - gdzie składać wnioski?

03 500 plus 2022 - do kiedy wniosek? Terminy składania dokumentów

04 Świadczenie 500 plus - nowe zasady przelewów, terminy wypłat

500 plus to istniejący od 2016 r. program rządowy, którego celem jest wsparcie rodzin i zwiększenie dzietności. Za jego sprawą do portfeli wielu Polaków każdego miesiąca trafiają dodatkowe środki finansowe.

Zmiany w programie 500 plus 2022

Mimo obaw części beneficjentów, rząd nie zaplanował radykalnych posunięć, które miałyby zmniejszyć wysokość wypłacanego świadczenia czy zaostrzyć kryterium przyznawania go. Zmiany dotyczą sposobu obsługi programu, składania wniosków 500 plus oraz wypłaty pieniędzy.

Do tej pory obsługą 500 plus dla rodziny zajmowały się samorządy. Od tego roku rola ta została przeniesiona na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To tam trzeba będzie składać wnioski o przyznanie lub przedłużenie świadczenia, następnie ZUS będzie je procedował i kierował środki to wypłaty.

Taka centralizacja zadań zdaniem rządu jest korzystna, tym bardziej że ZUS zajmuje się już obsługą Bonu Turystycznego czy programu Dobry Start, skierowanego do rodziców uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Gotowość ZUS-u do przejęcia nowych obowiązków potwierdziła jego prezes, Gertruda Uścińska.

500 plus 2022 - gdzie składać wnioski?

Od tego roku wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus można składać wyłącznie online, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Empatia lub ZUS PUE. W ubiegłych latach możliwe było również przesłanie wniosku pocztą lub przekazanie go osobiście w urzędzie gminy.

Nasuwa się pytanie, czy wszyscy uprawnieni do korzystania z programu posiadają dostęp do Internetu i co z osobami, które go nie mają? Okazuje się, że zapewnienie dostępu do sieci i możliwości złożenia wniosku online leży po stronie ZUS-u. Może więc dojść do sytuacji, w której beneficjenci programu będą musieli stawić się w oddziale, by korzystając z ogólnodostępnych urządzeń, przesłać wniosek 500 plus online.

Zdjęcie Od 2022 r. wnioski w programie 500 plus można składać wyłącznie online / INTERIA.PL

500 plus 2022 - do kiedy wniosek? Terminy składania dokumentów

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 plus na okres 2022/2023 będzie można składać już od 1 lutego 2022 r. Wypłata środków z tej puli nastąpi jednak dopiero w czerwcu 2022 r., ponieważ do końca maja obowiązują świadczenia przyznane w ubiegłym roku.

Osoby, które złożą wnioski 500 plus do końca kwietnia 2022 r., otrzymają pieniądze już w czerwcu 2022 r. Ci, którzy zrobią to później, będą musieli liczyć się z opóźnieniem wypłat i wyrównaniem kwot za poprzednie miesiące. Składając wniosek, nie należy jednak przekraczać daty 31 sierpnia 2022 r., ponieważ po tym terminie ZUS nie prześle wyrównania.

Świadczenie 500 plus - nowe zasady przelewów, terminy wypłat

Kolejną zmianą, która została wprowadzona w tym roku, jest brak możliwości wypłaty 500 plus gotówką. Przyznane świadczenia wychowawcze będą trafiały na podane we wniosku konto bankowe beneficjentów. Termin wypłat uzależniony jest od wielu czynników i na razie nie został podany przez ZUS. Do tej pory jednak większość rodziców otrzymywała 500 plus między 15 a 30 dniem każdego miesiąca.

