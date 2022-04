Wniosek 500 plus. Ważne daty

W programie "Rodzina 500 plus" nastąpiło kilka zmian. Przede wszystkim został on przejęty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kolejne modyfikacje dotyczą wniosków, które można składać już tylko online oraz sposobu wypłaty pieniędzy - od teraz jedynie w formie bezgotówkowej.



Obecny okres świadczeniowy kończy się 31 maja. Do tego czasu pieniądze będą jeszcze wypłacane przez urzędy gminy. Jednak już od 1 lutego można składać wnioski do ZUS na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 roku.

Data złożenia wniosku 500 plus będzie miała wpływ na czas wypłacenia pieniędzy, dlatego warto złożyć go jak najszybciej. Aby zachować ciągłość wypłaty, należy złożyć wniosek najdalej do 30 kwietnia - zatem zostało już na to tylko kilka dni!

Reklama

Z kolei żeby nie stracić świadczenia za jeden lub więcej miesięcy, wniosek 500 plus należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca. W takim wypadku otrzymamy z opóźnieniem wyrównanie za poprzednie miesiące. Po tym terminie jednak zaległe pieniądze nie będą nam się już należeć.



Zobacz również:

Ważna zmiana dla emerytów. Trzeba będzie zgłosić się do ZUS-u

Zadbaj o to zaraz po pogrzebie bliskiego. Zyskasz nowe źródło dochodu

Spory zastrzyk gotówki dla seniorów. Sprawdź, czy należy się też tobie