Aby uzyskać prawo do emerytury, trzeba osiągnąć wiek emerytalny. Dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65. Kiedyś obowiązywał również staż pracy, który dla pań nie mógł być mniejszy niż 20 lat, a dla panów - 25. Dziś dotyczy to tylko osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku, które w większości już od lat pobierają świadczenie.

Emerytura po pięciu latach pracy

Osoby urodzonych od 1949 roku mają prawo do emerytury, jeśli skończyły wiek emerytalny i opłaciły składkę społeczną lub emerytalną choćby za jeden dzień. W świetle tego można otrzymać świadczenie emerytalne po pięciu latach pracy, ale trzeba się liczyć z tym, że nie będzie ono zbyt wysokie. Wszystko zależy tu od ilości środków zgromadzonych na koncie emerytalnym i tablic dalszego trwania życia ogłaszanych corocznie przez ZUS.

Emerytura po pięciu latach pracy będzie zatem bardzo niska. Nawet jeśli założymy, że w tym czasie przyszły emeryt zarabiał dużo, to suma składek zgromadzonych na koncie może być niższa niż w przypadku osób, które przepracowały 20 lat. Po pięciu latach pracy emeryt nie może liczyć na to, że państwo zapewni mu emeryturę minimalną (1780,69 zł brutto), bo takie sytuacje dotyczą tylko odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Jeśli więc słyszymy o emeryturach groszowych, to dotyczą one właśnie osób, które bardzo krótko opłacały składki.

5000 zł emerytury po 5 latach pracy?

Jest sposób na to, by po pięciu latach pracy otrzymać 5000 zł emerytury. Warunkiem jest praca za granicą, na przykład w Norwegii. Kraj ten znany jest ze świetnego systemu opieki społecznej i emerytalnego. Zarobki są tam dużo wyższe, a świadczenia emerytalne przeliczane są korzystniej. W ramach norweskiego systemu ubezpieczeń Folketrygden wystarczy 5 lat pracy, bo otrzymać najniższą emeryturę. Warto wspomnieć, że wiek emerytalny w Norwegii to 67 lat, bez względu na płeć, choć o wcześniejszą emeryturę można ubiegać się już w wieku 62 lat. Najniższe, gwarantowane po pięciu latach pracy świadczenie emerytalne wynosi tam 160 tysięcy NOK rocznie, czyli około 59 tysięcy złotych. Daje to kwotę około 5000 złotych miesięcznie.

Emerytura po pięciu latach pracy będzie zatem bardzo niska 123RF/PICSEL

Ile trzeba zarabiać w Polsce, by dostać 5000 zł emerytury?

Na wysokość emerytury ma wpływ kilka czynników, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Należy do nich na przykład ogłaszana co roku przez GUS średnia długość trwania życia. Znając jednak kryteria przyznawania świadczenia, możemy z grubsza oszacować jego wysokość w stosunku do obecnych zarobków. Pokusił się o to główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Łukasz Kozłowski.

Według jego wyliczeń, aby liczyć na emeryturę w wysokości 5000 zł miesięcznie, dzisiejsi trzydziestolatkowie powinni zarabiać od 6200 zł do 9200 zł brutto miesięcznie. Niższa kwota z tych dwóch dotyczy mężczyzn, którzy wiek emerytalny osiągają później. Takie zarobki powinny obejmować około 30 - 40 lat pracy.

