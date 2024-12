Wyższa emerytura dla niektórych roczników. Mogą otrzymać nawet 1200 zł miesięcznie

Orzeczenie Trybunału stanowi poważne wyzwanie dla rządu i ZUS, które muszą teraz znaleźć środki na sfinansowanie podwyżek i rekompensat dla poszkodowanych emerytów. Szacuje się, że koszt tych zmian może wynieść od 13 do 18 miliardów złotych, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu państwa. Na podstawie wyroku rząd jest zobligowany do niezwłocznego przygotowania nowelizacji ustawy emerytalnej, aby dostosować ją do wymogów konstytucyjnych i zapewnić sprawiedliwe traktowanie wszystkich świadczeniobiorców.