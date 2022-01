Trzech Króli jako dzień wolny

Objawienie Pańskie, potocznie nazywane Świętem Trzech Króli, według tradycji chrześcijańskiej jest obchodzone na pamiątkę wizyty mędrców ze wschodu u nowonarodzonego Jezusa. Było dniem wolnym od pracy w Polsce do 1960 roku.

Dzień Trzech Króli jako święto państwowe zostało ponownie ustanowione w 2010 i funkcjonowało już od kolejnego roku. W związku z tym Polacy mogą od 11 lat cieszyć się dodatkowym dniem wolnym od pracy już na początku każdego nowego roku.

Trzech Króli. Co z 7 stycznia?

W tym roku Trzech Króli wypada w czwartek. Za to kolejny dzień, piątek 7 stycznia, to normalny dzień pracujący. Można oczywiście wziąć wtedy urlop, aby móc cieszyć się w pierwszego długiego weekendu w 2022 roku.



Jest także inna możliwość. Z uwagi na fakt, iż 1 stycznia wypadł w sobotę, pracownikom przysługuje odebranie za to święto dnia wolnego w tygodniu. Pracodawca może wyznaczyć ten dzień właśnie na piątek 7 stycznia, lecz to już zależy od danej firmy.



