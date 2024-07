3516,95 to przeciętna polska emerytura, ale nie brakuje w naszym kraju emerytów, którzy pobierają zdecydowanie wyższe świadczenia - według ZUS to seniorzy, którzy mogą się pochwalić bardzo dużym stażem pracy. Nie bez znaczenia były także ich zarobki.

Według danych ZUS, najzamożniejszym emerytem w kraju jest emerytowany lekarz z Zabrza - to on pobiera najwyższe świadczenie. Mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat, a jego staż pracy to 62 lata i 5 miesięcy. Co ciekawe, marcowa waloryzacja zwiększyła świadczenie mężczyzny aż o 5 tys. 261 zł i 53 gr.!