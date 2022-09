Agnieszka Hyży w najmodniejszym płaszczu jesieni. Wygląda jak milion dolarów

Za oknami pogoda coraz zimniejsza i dżdżysta, co niekoniecznie sprzyja długim spacerom. Wiele osób przegląda zawartość swoich szaf, by wybrać cieplejszą odzież z poprzednich sezonów. Tylko otulenie się ciepłym jesiennym płaszczem lub miękkim swetrem może sprawić, że komfort powróci i spacery znów staną się przyjemnością. A jeśli do tego mamy na sobie super modny płaszcz, który podkreśla w sylwetce wszystko, co najlepsze i wpisuje się w gorące trendy na jesień 2022, t dobry humor i udany dzień są gwarantowane!

Taki właśnie dzień zapewniła sobie dziennikarka Agnieszka Hyży. Na jesienny spacer z synkiem wybrała się ubrana w szary długi płaszcz w modnym fasonie. Płaszcz z szerokimi klapami jest lekko oversizowy. Wystarczająco duży, by zapewnić wygodę, jednak nie na tyle obszerny, by figura gwiazdy w nim ginęła. Miękki materiał bardzo dobrze się układa. Płaszcz jest bez paska. Pionowe linie dominują w tym fasonie, co sprawia, że wysmukla on sylwetkę. Okrycie jest utrzymane w stylu minimalistycznym. Zdobią go jedynie dwie kieszenie z klapką i dwa rozcięcia. Oba elementy mają zresztą znaczenie praktyczne i zapewniają jeszcze większą wygodę. Stalowo szary kolor sprawia, że całość wygląda niezwykle elegancko.

Płaszcz najwyraźniej dobrze się sprawdza, bo Agnieszka Hyży jest w doskonałym humorze, który pozwala jej cieszyć się urokami Warszawy. Jest uśmiechnięta i swobodna, a instagramową relację z wyprawy opatrzyła wpisem: "Kiedyś podziwiałam pięknie zrewitalizowane przestrzenie w różnych krajach europejskich. Myślałam sobie ... jest tyle fantastycznych miejsc w Polsce, które potrzebują nowego życia, kiedy tak będzie u Nas? Dziś spacerujemy po nich w Warszawie".

Agnieszka Hyży jest dziennikarką i prezenterką, którą widzowie znają głównie z anteny telewizji Polsat. Spore zainteresowanie zawsze budziło też jej życie prywatne. Agnieszka Hyży była swego czasu związana z Marcinem Mroczkiem. W latach 2011-214 była żoną Mikołaja Wita. W roku 2015 poślubiła Grzegorza Hyżego, a w ubiegłym roku na świat przyszedł ich syn Leon.



Agnieszka Hyży z zaangażowaniem prowadzi też swój profil na Instagramie. Obserwuje ją już ponad 160 tys. Fanów, którzy mogą liczyć na regularne posty, również te pokazujące kadry z życia codziennego.

