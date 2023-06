Aida Kosojan-Przybysz dzieli się trafnymi wizjami

Życie i styl Krzysztof Jackowski o przyszłości. Kataklizm nadejdzie o konkretnej godzinie Aida Kosojan-Przybysz urodziła się w Gruzji, ale od lat mieszka w Polsce. Mimo że studiowała ekonomię ze specjalnością kredyty i finanse w Wyższej Szkole Gospodarki Narodowej w Kijowie, to nie związała przyszłości z tym zawodem. Obecnie jest nie tylko wizjonerką, ale także kompozytorką, wokalistką, autorką tekstów i felietonistką.

Jasnowidzka cieszy się niemałą popularnością w Polsce, gdzie jest znana ze swoich trafnych wizji. Udało się jej przewidzieć m.in. pandemię koronawirusa i wojnę w Ukrainie. Aida Kosojan-Przybysz dar patrzenia w przyszłość odziedziczyła po babci. Obecnie wykorzystuje go, by doradzać innym.

Wizjonerka chętnie utrzymuje kontakt ze swoimi odbiorcami za pomocą mediów społecznościowych. To właśnie tam regularnie publikuje przesłania i prowadzi transmisje live, podczas których dzieli się wieloma wskazówkami.

Aida Kosojan-Przybysz zaapelowała do Polaków

Na instagramowym profilu Aidy Kosojan-Przybysz właśnie pojawił się post dotyczący bliskich osób, który poruszył internautów. "Dzisiaj dzień powiedzenia komuś, że jest dla Ciebie ważny. Zatrzymaj się na chwilę i znajdź na to czas" - przekazała jasnowidzka.

Post jak zwykle spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, a na reakcje użytkowników Instagrama nie trzeba było czekać. "Łzy same poleciały... Uwielbiam Panią. Niektóre słowa wnikają tak głęboko", "Cudne", "Już to zrobiłam z samego rana" - czytamy pod postem.

Przy okazji podczas transmisji live jasnowidzka podkreśliła, że wyrażanie emocji jest niezwykle istotne i raz jeszcze przypomniała, by mówić bliskim, że są dla nas ważni. Porównała to do lustra, w którym mogą zobaczyć odbicie w oczach osoby, na której im zależy. "Znajdujmy czas na to, żeby osoby, które bliskie są naszemu sercu, wiedziały, że jesteśmy. Żebyśmy się zatrzymali na chwilę w czasie, w biegu, żeby powiedzieć tym osobom, że jesteśmy w ich życiu" - powiedziała Aida Kosojan-Przybysz.

Poza tym zaznaczyła, że o uczuciach trzeba przypominać m.in. gestem, spojrzeniem lub nawet spotkaniem na kawę.

