Aida z ważnym przesłaniem na dziś. Chodzi o niepokój i smutek

Aida Kosojan-Przybysz jest niewątpliwie najbardziej znaną jasnowidzką w Polsce. Wizjonerka ormiańskiego pochodzenia często podkreśla, że dar jasnowidzenia był przekazywany w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie. - Od pokoleń wiemy, że widzimy więcej, czujemy więcej i przekazujemy. Nie jesteśmy tylko od razu tego świadomi - zdradziła w jednym z wywiadów Aida.

Jasnowidzka regularnie dzieli się swoimi wizjami, przemyśleniami i przesłaniami ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych.

Przesłanie Aidy na 3 czerwca

Tym razem przesłanie ormiańskiej jasnowidzki nie dotyczy pozytywnych emocji. Aida radzi co zrobić, aby poradzić sobie z problemami i sprawami, które ciążą nam na sercu.

Dzisiaj jest dobry dzień, aby zanurzyć swoje smutki i niepokój w płatkach kwiatów, oddając im ciężar, który leży Ci na sercu. Od wieków uważa się, że kwiat ma moc oczyszczania i działanie lecznicze, a przy okazji wnosi w nasze życie piękno napisała na swoim Facebooku Aida

Wizjonerka poradziła również, aby wkładając kwiaty do flakonu, czynić to z konkretną intencją. Możemy też podarować kwiaty bliskiej osobie lub - co wydaje się być szczególnie cenne - samym sobie.

