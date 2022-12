Alarm! Arktyczna masa powietrza nadciąga nad Polskę. Przeraźliwy mróz na południu

Zobacz również: Przed nami uderzenie zimy. Prognozy są szokujące: to czeka cały kraj

Synoptycy alarmują. Siarczysty mróz w Polsce

Zdjęcie Siarczyste mrozy opanują Polskę / Tadeusz Koniarz/REPORTER / East News

Alerty przed niskimi temperaturami zostały wydane dla województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i południowych części województw: mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego oraz południowych powiatów w województwach dolnośląskim i opolskim.

W dolinach karpackich temperatura może spaść nawet do -19 stopni. Z kolei na Podlasiu i w sudeckich dolinach wyniesie do - 12 stopni. W centralnej Polsce minimalna temperatura wyniesie -10 stopni, a nad morzem od -4 do -6 stopni.

Oprócz tego na północy Polski spodziewane są mgły osadzające szadź. Dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność - mgły mogą ograniczać widzialność do 100 metrów.

To jednak nie koniec. Prognozy IMGW na najbliższe dni również są niepokojące. Silny wiatr, siarczysty mróz, zawieje i zamiecie śnieżne dadzą się nam we znaki.