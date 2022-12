Gdzie jest śnieg? Prognoza na kolejne dni

Gdzie jest śnieg? IMGW poinformował, że w trakcie ubiegłej doby największy przyrost pokrywy śnieżnej odnotowano w Zamościu. Spadło tam dodatkowe 18 cm białego puchu. Tymczasem na Kasprowym Wierchu leży już 70 cm śniegu. Opady prognozowane są także na kolejne dni, choć nie na obszarze całego kraju. W pierwszej połowie tygodnia na północy śnieg będzie padał miejscami intensywnie, choć przelotnie. W pozostałej części Polski prószyć będzie słabiej, ale za to w sposób ciągły.

Zdjęcie Opady deszczu, śniegu i deszczu ze śniegiem obejmą cały kraj / PABLO PORCIUNCULA/AFP / East News

We wtorek 13 grudnia przejaśnień można spodziewać się na zachodzie, południowym-zachodzie oraz w centralnej części Polski. W nocy z wtorku na środę trzeba się spodziewać sporego mrozu. Na Podlasiu i na południu do -13 stopni Celsjusza. Na obszarach górskich temperatura spadnie do około -18 stopni Celsjusza. Na północnym-zachodzie będzie najcieplej. W centrum naszego kraju -8 stopni Celsjusza.

We środę na przejaśnienia można liczyć na północy i północnym-wschodzie. W czwartek zgodnie z prognozami śnieg będzie padał już tylko w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W weekend na przejaśnienia możemy liczyć w całym kraju, choć na jego większym obszarze utrzyma się ujemna temperatura. Najcieplej będzie w okolicach Szczecina, gdzie termometry według prognoz pokażą nawet 3 stopnie Celsjusza.

Czytaj również: Prognoza: Nawet -16 stopni C. Przed nami prawdziwe uderzenie zimy

Kiedy przestanie padać śnieg?

Kiedy śnieg w Polsce przestanie padać? W weekend spodziewane jest niewielkie ocieplenie, które może powodować topnienie pokrywy śnieżnej. Może też pojawić się deszcz ze śniegiem, a nawet opady samego deszczu. Z uwagi na fakt, że mogą to być miejscami opady marznące, może się pojawić gołoledź. Jest to osad, w postaci równej, gładkiej, przezroczystej warstwy lodu, która pokrywa podłoże. Powstaje wówczas, gdy deszcz czy mżawka spadają na podłoże, które ma temperaturę ujemną.

Gołoledź to duże utrudnienie dla pieszych, ale przede wszystkim dla kierowców. Marznące opady były już problemem w miniony weekend. IMGW wydał alert drugiego stopnia, ostrzegając przed marznącymi opadami przede wszystkim w województwie śląskim i małopolskim. Alert obowiązywał od godziny 14.30 w piątek 9 grudnia do godziny 7 rano w sobotę 10 grudnia.