Aneta Kręglicka odsłoniła ciało. Fanki zachwycone, pytają ile waży. Odpowiedziała

Aneta Kręglicka to pierwsza Polka, która zdobyła koronę Miss Świata (w 1989 r.). Dwa lata później otworzyła agencję public relations i do dziś pracuje w tej właśnie branży.

Na szczęście dla nas nie zrezygnowała całkiem z modelingu i raz na jakiś czas możemy podziwiać w ją w kampaniach reklamowych czy sesjach zdjęciowych. Każde takie jej wystąpienie jest warte odnotowania. Podobnie z wyjściami na show-biznesowe imprezy - Aneta Kręglicka zawsze prezentuje się z niewiarygodną wręcz klasą.

Jak dba o siebie? Jaki jest sekret jej urody? O to pod opublikowanym ostatnio na Instagramie zdjęciem zapytały byłą Miss jej obserwatorki. Musiały być zaskoczone, kiedy Aneta Kręglicka bez skrępowania odpowiedziała. Nawet na pytanie o wagę. Przy okazji zwróciła uwagę, że każda z nas ma inny typ budowy ciała, inne predyspozycje i inną sylwetkę.

Dlatego nigdy nie należy się z nikim porównywać, bo zawsze znajdziecie się ktoś szczuplejszy i zgrabniejszy.

Zdjęcie Aneta Kręglicka / Jacek Kurnikowski / AKPA

Jak dba o siebie Aneta Kręglicka?

Na kolejne z pytań o codzienną rutynę odpowiedziała, że wsłuchuje się w siebie i po latach doskonale wie, co jej służy, a co na pewno nie. Przyznaje, że brakuje jej cierpliwości do liczenia kalorii, więc jeśli pozwoli sobie na więcej, to potem po prostu stara się więcej ruszać.

Jak trenuje?

"Biegam 2/3 w tygodniu, od jakiegoś czasu gram też w golfa (18 dołków, to jest dobry wysiłek) i z powodu braku czasu obecnie ćwiczę codziennie 30 minut samodzielnie w domu" - pisze na Instagramie Kręglicka. I tym jednym zdaniem udało jej zainspirować swoje fanki. Nic dziwnego, to przecież codzienność każdej z nas - brak czasu dla siebie. Wiele z nas nie może sobie pozwolić na codzienne wycieczki do siłowni czy klubu fitness.



Na prośbę obserwatorek zdradziła też, jakie ćwiczenia wykonuje.

Zestaw ćwiczeń z gumami, ciężarkami, pilates, streching i trochę jogi na różne partie mięśni. Dzięki treningowi w domu nie tracę czasu na dojazdy i na razie zadowalają mnie efekty

Zdjęcie Aneta Kręglicka / materiały prasowe

Zdjęcie Aneta Kręglicka / Podlewski / AKPA