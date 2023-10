Jeśli masz problemy uczuciowe dotyczące nieodwzajemnionej miłości, problemów i komplikacji w związku, czy też sfer bardziej intymnych, a jednocześnie wierzysz w duchową opiekę, już teraz możesz prosić o pomoc. Zanim jednak to zrobisz, musisz wiedzieć, do którego z aniołów zwrócić się w konkretnej sprawie oraz jak to zrobić, by usłyszały prośbę. Czym różnią się od siebie niebiańscy specjaliści od miłości?

Aniołowie od miłości i pożądania. Zwróć się do nich o pomoc

Anioł Chamuel

Chamuel to anioł przeznaczenia i bezwarunkowej miłości, który jest w stanie pomóc osobom samotnym, niespokojnym i przygnębionym. Powinni się do niego zwrócić ci, którzy nie mają szczęścia w miłości, a bardzo chciałyby odnaleźć swoją drugą połówkę. Potrafi on napełnić serce miłością i nakierować na odpowiednią osobę.

Ponadto Chamuel wzywany jest często, gdy istnieje problem w utrzymaniu zdrowych relacji lub też w przypadku kryzysów w związku. Potrafi być pomocny w zażegnaniu konfliktów, nawet pomimo głębokiego zranienia. Wprowadza harmonię i pojednanie. Koi negatywne emocje, łagodzi złość i frustracje.

Jeśli chcesz poprosić Chamuela o pomoc, postaraj się wyobrazić sobie otaczającą cię różowo-złotą nić biegnącą od twojego serca do drugiej osoby. Możesz również zwizualizować samego siebie otoczonego różową bańką. Gdy już ci się uda, poproś anioła o to wszystko, na czym ci zależy.

Anioł Asmodel

Asmodel to anioł uwodzenia i lubieżnego pożądania. Jest w stanie pomóc wtedy, gdy akurat chcesz rozbudzić w kimś pożądanie, zwrócić na siebie uwagę. Pamiętaj jednak, że jest to najbardziej kontrowersyjny anioł, dla niektórych wręcz demon - miał on popaść w potępienie w wyniku buntu. W kontakcie z nim należy więc zachować ostrożność. Asmodel odpowiada za uczucie namiętności oraz pożądania. Postać ta ponadto zachęca do poszukiwania nowych, wzbogacających życie zajęć, potrafi uczyć czerpania radości z otaczającej nas natury.

Jak zwrócić się do anioła Asmodela? Aby odczuć jego silną opiekę usiądź w zacisznym miejscu i wyobraź sobie imię Asmodel napisane złotymi literami. Jednocześnie poproś o obdarowanie zdolnością do rozbudzania pożądania.

