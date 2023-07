Spis treści: 01 Wielka moc żywiołów i potężne władanie archaniołów

02 Ogień i Archanioł Michał. Opiekun zmian i motywacji do działania

03 Żywioł ziemi należy do Archanioła Uriela. Opiekun opanowania i mocnego stąpania po ziemi

04 Delikatny niczym podmuch wiatru. Archanioł Rafael piastunem żywiołu powietrza

05 Żywioł wody ukoi emocje. Zadba o to Archanioł Gabriel

Wielka moc żywiołów i potężne władanie archaniołów

Angeologia potrafi co rusz zaskoczyć teoriami na temat tego jak funkcjonują aniołowie i jaki to ma wpływ na nas - ludzi.

Trzy znaki zodiaku to teściowe z piekła rodem. Uważaj, bo są wścibskie i natrętne

Znaki zodiaku, które zrobią największą głupotę w życiu jeszcze w tym roku. Jesteś wśród nich?

Smutne wieści dla trzech znaków zodiaku. Czas letniej sielanki dobiegnie końca

Tego dnia poproś anioła o wsparcie. Ta data jest magiczna Okazuje się, że według tej nauki, człowiek ma przydzielonych do opieki konkretnych skrzydlatych stróżów ze względu na wiele aspektów.

Jednym z nich jest data urodzenia i znak zodiaku. 12 znaków zodiaku podzielonych jest na cztery żywioły, co też ma znaczenie w angelologii.

Żywioły są niezwykle istotne w angelologii i to archaniołowie mają nimi władać. Skoro mają w swej opiece żywioły, to należą do nich podporządkowane pod nie znaki zodiaku.

Cztery żywioły, czterech archaniołów i dwanaście znaków zodiaku. Do którego archanioła więc zwrócić się z modlitwą, gdy jesteśmy zodiakalnym Bykiem, a do którego gdy urodziliśmy się pod znakiem Wagi?

Reklama

Ogień i Archanioł Michał. Opiekun zmian i motywacji do działania

Archanioł Michał to jeden z najpopularniejszych archaniołów, którego często wierni przyzywają do walki z siłami zła i w ochronie przed diabelskimi mocami.

W religii judaistycznej wymienia się Michała wśród siedmiu aniołów wyższego rzędu. To on ma wstawiać się za ludźmi przed obliczem Boga. Nic więc w tym dziwnego, że znaki zodiaku należące do żywiołu ognia to urodzeni szczęściarze!

Zdjęcie Władanie ogniem należy do Archanioła Michała / 123RF/PICSEL

Archanioł Michał ma pod swoją opieką Barana, Lwa i Strzelca. Osoby spod tych znaków, będące pod opieką Archanioła Michała są zdecydowane i chętnie podejmują nowe wyzwania tak, jakby w życiu niczego się nie bały.

Lubią też zawierać nowe znajomości, ale gdy coś im się nie podoba w danej relacji potrafią bezwzględnie wyjaśnić problem.

Taką właśnie moc w działaniu ma dawać tym znakom zodiaku opieka Archanioła Michała.

Gdy czujesz, że zaczyna brakować ci energii lub wahasz się w podejmowaniu decyzji, modlitwa do Archanioła Michała zdaniem angelologów powinna pomóc.

Żywioł ziemi należy do Archanioła Uriela. Opiekun opanowania i mocnego stąpania po ziemi

Archanioł Uriel uznawany jest za tego, który ma oświecać umysły ludzi, dawać im życiową mądrość. To też opiekun tych, którzy szukają w życiu miłości i ma zanosić błagania ludzi o kochającego męża, czy dobrą żonę do Boga.

W związku z panowaniem nad żywiołem ziemi, ma on także dbać o nią samą. W jego opiece leży środowisko naturalne, zwierzęta i rośliny. Stał się także patronem ekologów.

Zdjęcie Jeżeli twój znak należy do żywiołu ziemi, to opiekuje się tobą Archanioł Uriel / 123RF/PICSEL

Prócz tego sprawia pieczę nad znakami zodiaku, które przynależą do żywiołu ziemi, czyli nad Bykiem, Panną i Koziorożcem.

Osoby spod tych znaków są solidne, spokojne, opanowane i twardo stąpają po ziemi. Często cenione są przez przyjaciół za to, że zawsze można na nich liczyć.

Gdy jednak czujesz, że przestajesz czuć się stabilnie w swoim życiu, a zamiast harmonii wkrada się chaos, zwróć się do Uriela.

Delikatny niczym podmuch wiatru. Archanioł Rafael piastunem żywiołu powietrza

Archanioł Rafael zwany niebiańskim uzdrowicielem, na co wskazuje samo jego imię. Rafael oznacza "Bóg uzdrowił" lub "Uzdrowienie Boże", a często jego atrybutem jest laska eskulapa.

Zdjęcie Żywioł powietrza leży w opiece Archanioła Rafaela / 123RF/PICSEL

Szmaragdowe światło, którym ma emanować uznawane jest za leczące zarówno ciało, jak i duszę.

Ten gwiezdny lekarz włada także żywiołem powietrza, zsyłając wraz z nim uzdrawiający oddech Boga.

Osoby urodzone pod znakiem Bliźniąt, Wagi lub Wodnika cieszą się często dobrym zdrowiem.

Jeżeli jednak pojawiają się problemy z chorobami zwłaszcza dotyczącymi serca, hormonów lub uzależnień, warto zwrócić się właśnie do Rafaela po pomoc.

Żywioł wody ukoi emocje. Zadba o to Archanioł Gabriel

Archanioł Gabriel, którego imię oznacza "Bóg jest moją siłą" ma mocne, wojownicze przesłanie, to istny boży wojownik.

Prędzej mógłby być kojarzony z porywczym żywiołem ognia, który przed niczym się nie zatrzyma, ale jednak to piastun wody.

Żywioł, który może być niezwykle łagodny i spokojny, w kilka chwil może zamienić się w sztorm. To właśnie jest siłą Gabriela.

Zdjęcie Opiekę nad żywiołem wody sprawuje Archanioł Gabriel / 123RF/PICSEL

Gabriel dzięki swojej sile jest jednym z najważniejszych rangą archaniołów. Ze względu na władanie wodą ma pod swoją opieką osoby spod znaku zodiaku Ryb, Skorpiona i Raka.

Przez to, że Gabriel panuje nad harmonią wody, nad tak olbrzymim żywiołem, ma dawać swoim podopiecznym poczucie harmonii, równowagi emocjonalnej.

Gdy poczujesz, że górę nad twoim zachowaniem biorą emocje i jesteś bliski wybuchu, zwróć się do Gabriela o przypływ spokoju i równowagi.