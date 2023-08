Trudne sytuacje, które napotykamy w życiu, mogą sprawić, że stracimy nadzieję oraz siłę potrzebną do stawienia czoła problemom. Niemoc, bezradność oraz kłótnie sprawiają, że wyjście z niektórych sytuacji wydaje się być niemożliwe.

Jeśli znaleźliśmy się w beznadziejnej sytuacji, o pomoc możemy poprosić Św. Ritę lub Św. Judę. Jednakże naszą modlitwę możemy skierować również do anioła Ieilaela.

Kim jest anioł Ieilael?

Ieilael to anioł, którego moc nadaje ludziom siły w najtrudniejszych sytuacjach. Jego imię możemy przetłumaczyć jako "boska nagroda". Ieilael przynosi nadzieję, poczucie spokoju i harmonii.

O pomoc tego anioła mogą zwrócić się osoby, które czują w swoim życiu bezradność, przygnębienie, a także zagubienie. Modlitwa do niego doda nam motywacji, która pomoże nam powrócić na właściwe tory. Mówi się, że anioł Ieilael sprowadza ludzi na dobrą drogę, pokazuje światło w tunelu, którym należy podążać. To on pomoże nam w najbardziej krytycznym momencie naszego życia.

Anioł Ieilael ochroni nas przed toksycznymi osobami w naszym towarzystwie. Jeśli ktoś rozpowiada plotki na nasz temat, angażuje nas w niepotrzebne kłótnie, lub próbuje skłócić nas z naszymi bliskimi, wsparcia możemy szukać właśnie u niego.

Modlitwa do anioła spraw beznadziejnych

Sposobem na przyciągnięcie jego mocy jest modlitwa, w której zwrócimy się do niego bezpośrednio. Najważniejsze jest to, aby była ona szczera i autentyczna.

W modlitwie ważne jest skupienie, dlatego warto zadbać o nasze otoczenie. Do anioła Ieilaela możemy modlić się po zachodzie słońca, gdy za oknem panuje już mrok. Warto zapalić w pokoju świecę i zadbać o ciszę. W takiej atmosferze możemy pogrążyć się w modlitwie, którą warto zacząć od słów:

Aniele Ieilaelu, dodaj mi sił, przyjdź do mnie z pocieszeniem i wsparciem.

