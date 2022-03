Aplikacja wykradała dane do logowania na Facebooku

Aplikacje, które pobieramy na nasze smartfony, nie wydają się niczym groźnym. Okazuje się jednak, że mogą być równie niebezpieczne co podejrzane linki, w które lepiej nie klikać. Jedna z aplikacji do edycji zdjęć wykradała dane logowania do Facebooka.

Zdjęcie Phishing to jedna z najpopularniejszych obecnie metod wyłudzania danych / 123RF/PICSEL