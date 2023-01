Astrologowie nie mają wątpliwości, który znak zodiaku żyje najkrócej

W horoskopach poszukujemy najczęściej miłosnej lub ekonomicznej przyszłości. Astrologowie wskazują jednak, iż data naszego urodzenia może powiedzieć o naszym życiu o wiele więcej. W tym przede wszystkim to, jak długo będziemy cieszyć się zdrowiem.

W przeciwieństwie do lekarzy, którzy podkreślają, iż na długość życia wpływa styl życia, ruch, zdrowe odżywianie czy brak używek, astrologowie jasno wskazują, że wszystko jest zapisane w gwiazdach. Twierdzą oni, że znak zodiaku może warunkować długość życia.

Zdjęcie Te znaki zodiaku według astrologów będą żyć naprawdę długo / 123RF/PICSEL

Te znaki zodiaku żyją najdłużej. Żywiołowi z natury

Zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o wiek, jest zodiakalny Koziorożec. Astrologowie wskazują, iż przedstawiciele tego znaku zodiaku są zapalonymi sportowcami, będąc jednocześnie odpornymi na niewygody.

Co więcej, Koziorożce z powodzeniem łączą pracę z wszelkimi pasjami, znajdując również czas dla najbliższych i przyjaciół. Dużo się śmieją i są odporni psychicznie. Twardo stąpając po ziemi, zachowują dobrą kondycję.

Znaki zodiaku, które dożywają późnej starości. Rozważne i spokojne

Długimi latami życia mogą cieszyć się również rozważne i spokojne z natury Byki. Nie jest bowiem łatwo wyprowadzić je z równowagi, a dzięki dużej odporności na stres są one w mniejszym stopniu narażone na choroby serca.

Byki nie lubią zmian i ryzyka. Być może właśnie takie podejście sprawia, że udaje im się uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji. Prowadzą zdrowy tryb życia, będąc prawdziwymi pasjonatami ruchu. Byki nie tracą czasu na zamartwianie się. Do późnych lat życia zachwycają młodym wyglądem.

Zdjęcie Szanse na długowieczność ulegają spotęgowaniu, gdy aktywność fizyczna jest dłuższa i intensywniejsza / 123RF/PICSEL

Ten znak zodiaku cieszy się zdrowiem. Lubi spokój i stabilizację

Zodiakalne Wagi dożywają statystycznie 83 lat. Jak to robią? Uwielbiają spokój i stabilizację, rzadko decydując się na jakiekolwiek ryzyko - wskazują astrolodzy. Mimo iż stronią od uprawiania sportu, zdają sobie sprawę, iż ruch odgrywa ważną rolę w zachowaniu dobrej kondycji. Często stawiają więc na spacery. Większe szanse na dożycie sędziwego wieku mają mężczyźni spod znaku Wagi.

Zdrowy i aktywny tryb życia prowadzi również zodiakalny Baran. W jego życiu nie ma miejsca na zamartwianie, stres czy nałogi. Utrzymuje on balans pomiędzy zdrowiem mentalnym i fizycznym, ciesząc się długim życiem.

Te znaki zodiaku żyją najkrócej

Astrologowie twierdzą, iż szans na długie życie nie mają zodiakalne Ryby, które umierają najczęściej przed 70. rokiem życia. Może to wynikać przez chroniczne zamartwianie się o wszystko i wszystkich. Co więcej, mają one skłonności do używek. Słabe fizycznie i chorowite są również Raki.