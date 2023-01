To, jakie imię nosimy, może mocno determinować nasz styl życia, preferencje, charakter, a nawet zawodowe predyspozycje. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy.

Astrologowie są zgodni - znak zodiaku lub imiona małżonków mogą wpłynąć na powodzenie małżeństwa. Kobiety, które posiadają te imiona, mają być bowiem najlepszymi kandydatkami na żony. Są nie tylko wierne i kochające, ale również czerpią z małżeństwa ogrom radości. Co ważne, nie przestają przy tym realizować siebie także poza związkiem. Brzydzą się zdradą, a partner jest dla nich najlepszym przyjacielem.

Paulina

Kobiety o tym imieniu nie mogą narzekać na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej. Mężczyźni wręcz do nich lgną, jednak te są nieco wybredne. Kiedy właścicielka tego imienia naprawdę się zakocha, nie zwróci uwagi już na żadnego innego mężczyznę.

Ma naturalny talent do tego, aby rozpieszczać swojego ukochanego. Nie jest jednak zaślepiona miłością. Potrafi dostrzec wszelkie wady partnera, wspierając go jednocześnie w tym, aby stał się lepszy. Ma szacunek do siebie i nie pozwoli wejść sobie na głowę.

Zdjęcie Astrologowie są zgodni – znak zodiaku lub imiona małżonków mogą wpłynąć na powodzenie małżeństwa / 123RF/PICSEL

Beata

Właścicielki tego imienia są wręcz stworzone do życia rodzinnego. Są wspaniałymi żonami, matkami i paniami domu. Swoje dzieci wychowują zgodnie z tradycyjnymi zasadami, zawsze stając po stronie męża. Swoich partnerów akceptują takimi, jakimi są.

Uczucia Osoby o tych imionach tworzą najsilniejsze związki. Jesteś w tej grupie Kobiety o tym imieniu potrzebują jednak wyjątkowo silnego mężczyzny, który otoczy je opieką oraz ciepłem, a w chwilach zwątpienia będzie dla nich prawdziwym wsparciem. Domowe ognisko jest dla nich nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim przestrzenią, w której mogą nabrać sił i wyciszyć się.

Katarzyna

Kobiety o tym imieniu to nie tylko oddane żony, ale również kochające matki i perfekcyjne gospodynie. Do Katarzyny ustawia się cała kolejka adoratorów, jednak ta trzyma ich na dystans. Nie wierzy bowiem, aby którykolwiek miał u niej szansę.

Mimo iż ma trudny charakter, potrafi w zupełności zrozumieć swojego partnera ze wszystkimi jego słabościami. Nigdy nie ocenia jego zachowania. Stawia przede wszystkim na szczerą rozmowę.

Zdjęcie Właścicielki tych pięciu imion są nie tylko kochające i wierne, ale również sprawdzą się jako opiekunki domowego ogniska / 123RF/PICSEL

Aleksandra

Właścicielki tego imienia są niekiedy nad wyraz zaborcze, marząc o posiadaniu księcia z bajki. Co ciekawe, często właśnie na niego trafiają. Kiedy już odnajdą kochającego partnera, odwdzięczają się tym samym. Są wówczas niezwykle czułe i zaangażowane.

Partner Aleksandry z pewnością nie będzie się nudził. Mimo iż właścicielki tego imienia łatwo ulegają gwałtownym porywom, wielka miłość potrafi je skutecznie przystopować. Są zdyscyplinowane i samodzielne, dzięki czemu bez przeszkód łączą życie prywatne z zawodowym.

Gabriela

Kobiety o tym imieniu potrafią być świetną przyjaciółką dla męża, niosąc partnerowi pomoc w trudnych chwilach i będąc dla niego życiową podporą. Gabriela jest co prawda osobą energiczną i zdecydowaną, przez co szybko może porzucić monotonne i niezgodne z jej marzeniami życie, jednak jeśli pokocha prawdziwie natychmiast pogodzi wszystkie życiowe role, stając się oddaną współmałżonką i kochającą matką.

Właścicielki tego imienia zarażają optymizmem, przez co nawet największy kryzys potrafią znieść z uśmiechem na ustach.

