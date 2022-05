Strzyżak sarni, zwany potocznie kleszczem ze skrzydłami, pojawia się, gdy na zewnątrz zaczyna robić się ciepło. Zachowaniem przypomina zwykłego kleszcza, jednak jest o wiele bardziej uciążliwy. Atakuje zwierzęta, ale również ludzi. Jego ugryzienie może być bardzo groźne!

Latający klesz: jak wygląda strzyżak sarni?

Strzyżak sarni lub inaczej strzyżak jelenica to gatunek owada, który na pierwszy rzut oka przypomina kleszcza. Odróżnia go jednak fakt, iż posiada skrzydła.

Strzyżak ma około 5-6 mm wielkości, posiada skrzydła i brązowe, spłaszczone ciało. Chroni go chitynowy pancerz, który bardzo trudno zgnieść.

Latające kleszcze: gdzie i kiedy można na niego trafić?

Zwane potocznie "latającymi kleszczami" strzyżaki pojawiają się w okresie od czerwca do września. Kiedy jesień jest wyjątkowo ciepła i słoneczna, mogą pojawiać się nawet do listopada.

Specjaliści tłumaczą, że strzyżaki potrafią obsiąść spacerowicza całą chmarą. Bez problemu dostają się do uszu czy nosa, a ich ukąszenia są bardzo bolesne.

Latające kleszcze atakują też pojedynczo. Gryzą, łatwo wczepiając się w skórę i włosy. Co więcej, kiedy strzyżak uczepi się skóry, zrzuca skrzydła i zaczyna produkować larwy, które spadają na ziemię i czekają na ciepłe temperatury, aby przepoczwarzyć się i zacząć atakować.

Ukąszenie latającego kleszcza. Co zrobić?

Po ukąszeniu na skórze pojawia się swędząca, początkowo niewyczuwalna grudka. Świąd i silny ból są wyczuwane dopiero kolejnego dnia. Co więcej, grudka może utrzymywać się na skórze nawet do kilku miesięcy. Dodatkowo, ukąszenie niejednokrotnie prowadzi do reakcji alergicznej, która może trwać do kilku miesięcy.

Co zrobić w przypadku ukąszenia latającego kleszcza? Najlepiej udać się do lekarza, który oceni, czy jest ono niebezpieczne. Co ważne, strzyżaki sarnie nie przenoszą boleriozy.

Latające kleszcze: jak chronić się przed ukąszeniem?

Strzyżaki atakują najczęściej ciemno ubarwione zwierzęta. Jak więc uchronić się przed ich ukąszeniem? Wybierając się na wycieczkę do lasu warto zdecydować się na jaśniejszą odzież, co pomoże nam zauważyć owada na ubraniu.

Z pomocą przyjdą również środki odstraszające owady. Po powrocie do domu należy dokładnie przyjrzeć się swojej skórze.