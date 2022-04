Spis treści: 01 Trujące rośliny w Polsce. Znajdziemy je w polskich ogrodach i... na cmentarzach

02 Trujące rośliny w górach czy lasach

03 Trujące rośliny domowe. Uważaj, gdy masz dzieci lub zwierzęta

04 Zatrucie rośliną – jak postępować? Szybkość działania jest kluczowa

Trujące rośliny w Polsce. Znajdziemy je w polskich ogrodach i... na cmentarzach

Rośliny w domu to szereg zalet - produkują tlen, zwiększają wilgotność powietrza, a niektóre rośliny zwiększają ujemną jonizację powietrza, która pozytywnie wpływa na nasze zdrowie.

Rośliny doniczkowe bezpieczne dla zwierząt

Rośliny domowe dla alergików

Pomocne rośliny

10 roślin, które skutecznie odstraszą owady. Posadź je w ogrodzie już teraz Dodatkowo dla wielu osób pielęgnacja roślin ogrodowych czy doniczkowych stanowi odprężające po całym dniu hobby.

Jednak wybierając rośliny do mieszkania, a nawet przebywając na łonie natury, wśród różnych roślin, powinniśmy mieć wiedzę, które z nich mogą okazać się dla naszego zdrowia niebezpieczne.

Prócz tych roślin, które mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie, znajdziemy też takie, które mogą doprowadzić do ciężkiego zatrucia, a nawet śmierci człowieka lub zwierzęcia.

Reklama

W Polsce znajdziemy takie trujące rośliny jak:

cis pospolity

tojad mocny

pokrzyk wilcza jagoda

mak polny

szalej jadowity

szczwół plamisty

Co ciekawe, to właśnie cis pospolity jest jedną z najpopularniejszych roślin ogrodowych, która też często sadzona jest na cmentarzach. Wszystkie części tej rośliny są trujące. Spożycie ich skutkuje bólem brzucha, biegunką, wymiotami, a także zaburzeniami pracy serca i finalnie zgonem.

Zdjęcie Cis piękny, ale niebezpieczny / 123RF/PICSEL

Trujące rośliny w górach czy lasach

Również w górach na miłośników wędrówek czyha niebezpieczeństwo. Zagrożenie stanowi tojad mocny, który zachwyca wyglądem i intensywnym kolorem. Ale nawet dotknięcie tego kwiatu może doprowadzić do tragedii. Tojad zawiera akonitynę, która już w kontakcie ze skórą może wyrządzić nam wiele złego.

Pierwsze objawy przeniknięcia substancji do organizmu człowieka to drętwienie i paraliż, później dochodzi do paraliżu mięśni odpowiadających za układ oddechowy lub krążeniowy. Wówczas dochodzi do zgonu.



Zobacz również: Trujące rośliny w ogrodzie

Bardzo niebezpieczną rośliną jest pokrzyk wilcza jagoda, nazywana powszechnie po prostu wilczą jagodą. Jej owoce podobne są łudząco do zwykłych jagód, czy borówek, a to stanowi śmiertelne zagrożenie dla człowieka.

Wystarczy zaledwie 10 owoców wilczej jagody, by doprowadzić do zgonu dorosłej osoby. Równie popularną w Polsce rośliną jest mak polny. Zdobi on niejednokrotnie pola w okresie letnim i stanowi piękną ozdobę krajobrazu. Jest nierzadko symbolem polskich łąk i pól.

Jednak kiedy zdecydujemy się zerwać go do bukietu, po kontakcie z kwiatem należy umyć ręce i nie dotykać wcześniej ust oraz oczu.

Zdjęcie Pokrzyk wilcza jagoda / 123RF/PICSEL

Trujące rośliny domowe. Uważaj, gdy masz dzieci lub zwierzęta

Zdjęcie Skrzydłokwiat pomoże w walce ze smogiem, ale należy na niego uważać, bo jest trujący przy kontakcie ze skórą / 123RF/PICSEL

Niekiedy decydujemy się na zakup rośliny ze względu na walory estetyczne i ustawiamy ją na domowym parapecie, nie wiedząc nawet, że jest trująca. Wśród pięknych roślin doniczkowych, sporo jest takich, które mogą nas lub innych domowników otruć.

Do popularnych roślin domowych, które są trujące, należą:

hoja

kroton

skrzydłokwiat

cyklamen

dracena

difenbachia

To często wybierane rośliny, zawierające albo truciznę, albo silnie uczulające alergeny. To one zawarte są w Hoi i Krotonie w ich mleczku, który wypływa z liści lub łodygi po przełamaniu.

Należy zapobiegać kontaktowi soku z ciałem, a wszystkie zabiegi pielęgnacyjne powinny być wykonywane w rękawiczkach chirurgicznych.

Za to w skrzydłokwiecie, który znany jest ze swoich zdolności oczyszczających powietrze, znajdziemy alkaloidy i szczawiany wapnia. Gdy pogryzie je człowiek lub zwierzę, wywołują podrażnienie skóry wokół ust i podrażniają śluzówkę.

Cyklamen z kolei, podobnie jak Tojad mocny, zachwyca wyglądem. Ma intensywne kolory kwiatów i pięknie prezentuje się w mieszkaniu. Jednak jego bulwy zawierające toksyczne saponiny i trujący glikozyd - cyklaminę.

Po kontakcie, np. po przesadzaniu rośliny może w najlepszym przypadku skończyć się na ostrej alergii. W cięższym przebiegu pojawiają się biegunka, wymioty, zawroty głowy i drgawki.

Dracenę i difenbachię również należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt. Dracena głównie niebezpieczna jest dla kotów. Zawiera ona saponiny, które prowadzić mogą nawet do porażenia mózgu czy uszkodzenia układu oddechowego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rośliny na zacieniony balkon. Jakie gatunki wybrać? Interia.tv

Zobacz również: Najbardziej trujące rośliny na świecie

Zatrucie rośliną – jak postępować? Szybkość działania jest kluczowa

Kiedy jednak niestety dojdzie do zatrucia rośliną, to nie możemy zwlekać z działaniem. Jeżeli posiadamy wiedzę na temat danej rośliny i wiemy, że zawiera ona trujące substancje, to nie czekajmy na pojawienie się objawów.

Powinniśmy bezzwłocznie wezwać karetkę pogotowia, podając od razu jaką rośliną nastąpiło zatrucie. W czasie oczekiwania na pomoc możemy spróbować wywołać wymioty u osoby zatrutej.

Pierwsze wymioty powinniśmy przechować w foliowej torebce i przekazać je służbie zdrowia w celu zbadania zawartości. Tak ułatwimy służbom medycznym ustalenie substancji, która wywołała zatrucie.

Zobacz również: Trujące rośliny ogrodowe, które są niebezpieczne dla dzieci