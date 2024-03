Wakacje to czas, na który wielu z nas czeka z niecierpliwością, planując wymarzony urlop w ciepłych krajach, takich jak Hiszpania. Jednak nawet najlepiej zaplanowaną podróż może zrujnować jeden irytujący problem — zagubiony lub zniszczony na lotnisku bagaż. Według danych to właśnie turyści przylatujący do Hiszpanii najczęściej doświadczają problemów z bagażem.

Zagubienie lub zniszczenie bagażu podczas podróży może przydarzyć się każdemu z nas, dlatego warto wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji. Kluczowym krokiem jest zgłoszenie problemu w Biurze Bagażu Zagubionego na lotnisku oraz wypełnienie protokołu PIR (Property Irregularity Report). To niezbędny krok do wszczęcia procedury poszukiwania bagażu i ubiegania się o ewentualne odszkodowanie.



W tym celu musimy mieć ze sobą kwitek bagażowy, który otrzymaliśmy podczas nadawania naszych walizek. Pamiętajmy więc, aby nigdy nie wyrzucać go przed odebraniem bagażu w hali przylotów! Warto również wcześniej sfotografować swoją walizkę - zdjęcie ułatwi poszukiwania.



Po zgłoszeniu zagubienia bagażu informacja ta wprowadzana jest do centralnego systemu, co ułatwia odnalezienie zguby i dostarczenie jej z powrotem do pasażera, na adres wskazany przez niego w formularzu.



Jeśli bagaż nie zostanie odnaleziony w ciągu określonego czasu, możemy złożyć reklamację w biurze przewoźnika. Termin na złożenie reklamacji wynosi siedem dni w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia bagażu oraz 21 dni, jeśli bagaż zostanie zagubiony. Odszkodowanie za zagubiony bagaż zazwyczaj wynosi około 1500 euro.



Warto zatem być przygotowanym na różne scenariusze podróży i mieć świadomość swoich praw jako pasażera.