Dobra wiadomość dla wielbicieli Włoch i wojaży po tym pięknym zakątku Europy. Na wybrzeżu Amalfi (Costiera Amalfitana) powstanie nowe lotnisko. Obiekt będzie zlokalizowany w miejscowości Salerno, znajdującej się nad Morzem Tyrreńskim nieopodal Neapolu.

Nowe lotnisko we Włoszech. Piękne plaże na wyciągnięcie ręki

Jak twierdzi serwis "Il Sole", nowe lotnisko po pierwszych trzech latach ma obsłużyć trzy miliony turystów. Obiekt odciąży też lotnisko Neapol-Capodichino. Pierwsze połączenia z Salerno mają ruszyć w lipcu 2024 roku.

Jak informował prezydent Kampanii, Vincenzo De Luca, inwestycja pochłonie ponad pół miliarda euro (2 mld zł). Kwota zostanie przeznaczona m.in. na rozbudowę metra na lotnisko, utworzenie nowej nitki metra liczącej 9 km czy nowych przystanków kolejowych. To nie koniec, bo konieczne jest również zainwestowanie w sieć drogową czy rozwój obiektów handlowych na terenie nowego lotniska czy parkingu dla pasażerów. Dodatkowo - obecny terminal zostanie wzbogacony w bramki wejściowe wyposażone w najbardziej nowoczesne systemy. Rozbudowa czeka też pas startowy.

Jak zwraca uwagę "The Sun", technicznie rzecz ujmując, będzie to raczej ponowne otwarcie istniejącego już lotniska. Dlaczego? Lotnisko w Salerno powstało w 1926 roku i służyło jako lotnisko wojskowe, szkoła latania, było również lotniskiem prywatnym. W 2007 roku dostosowano je tak, by możliwe były loty komercyjne. Pas startowy został wydłużony, powstały dwie bramki i cztery stanowiska odpraw. Port lotniczy w Salerno został zamknięty w 2016 roku. Za kilka miesięcy zyska nowe oblicze i rozpocznie swój nowy rozdział.

Alfonso Femia, odpowiedzialny za projekt nowego lotniska, wyjaśnia:

- Terminal powinien być integralną częścią podróży pasażerów, eksploracji regionu, stanowić początek i koniec ich doświadczeń - cytuje wypowiedź projektanta "The Sun".

Nowe lotnisko powstanie w miejscowości Salerno 123RF/PICSEL

To nie koniec. Powstanie nowy terminal

W kolejnych latach planowana jest budowa nowego terminala pasażerskiego liczącego 16 tys. mkw. powierzchni. Plany sięgają nawet 2043 roku - wtedy port lotniczy będzie miał już możliwość obsługi nawet 6 mln pasażerów rocznie.

W początkowej fazie, czyli latem 2024, lotnisko ma obsługiwać cztery kierunki, w tym m.in. Cagliari na Sardynii czy Weronę. Obsługą lotów zajmie się hiszpański przewoźnik Volotea. Krążą pogłoski, że do obsługi lotów w przyszłości przymierza się m.in. Ryanair. Warto dodać, że linia lata do znajdującego się stosunkowo niedaleko lotniska w Neapolu. Turyści mogą też korzystać z oferty linii Wizz Air, KLM, easyJet czy Vueling. Do tej pory odwiedzający z różnych zakątków Europy najczęściej w taki sposób docierali na wybrzeże Amalfi. Nowa inwestycja z pewnością ułatwi im drogę do jednego z najpiękniejszych zakątków Włoch.

Boskie Wybrzeże

Amalfi to jeden z najdroższych kurortów we Włoszech 123RF/PICSEL

Wybrzeże Amalfi znajduje się na południe od Neapolu, na Półwyspie Sorrentyńskim we Włoszech. Uchodzi za najpiękniejszą linię brzegową w kraju. Ciągnie się po południowej stronie Półwyspu Sorrentyńskiego (od Positiano, przez Amalfi po Vietri sul Mare).

Region widnieje na Liście światowego dziedzictwa UNESCO i nie bez powodu jest określany mianem "Divina Costiera", czyli "Boskie Wybrzeże". Plaże, bogata architektura, zapierające dech krajobrazy - to wszystko sprawia, że region jest tak chętnie odwiedzany przez turystów.

- Wybrzeże Amalfi to obszar słynący z piękna i różnorodności naturalnej. Istnieje wiele miast, takich jak Amalfi i Ravello, pełnych dzieł architektonicznych i artystycznych o wielkim znaczeniu. Teren ma zróżnicowany charakter - rozciąga się od tarasowych winnic i sadów na niższych zboczach po rozległe pastwiska na wyżynach - czytamy na stronie UNESCO.

Malowniczy region jest otoczony górami Lattari, a do najbardziej popularnych miast należą: Positiano, Amalfi i Ravello.

Miasteczko Amalfi znajduje się w wąwozie, a na otaczających go wzgórzach znajdują się winnice i sady cytrusowe. Miasteczko to nie tylko zabytkowa perełka Kampanii, ale i serce całego wybrzeża Amalfi. To również jeden z najdroższych i najbardziej luksusowych wakacyjnych kurortów we Włoszech. Swoje wakacyjne domy mają tu popularni aktorzy czy celebryci.

W Amalfi znajduje się Muzeum Papieru, które dokumentuje rolę regionu, który jako jeden z pierwszych w Europie rozpoczął produkcję papieru czerpanego w XII i XIII wieku. W przeszłości był to również ważny ośrodek, jeśli chodzi o handel śródziemnomorski. Większość zabytków koncentruje się wokół Piazza del Duomo, czyli głównego miejskiego placu. Wokół znajduje się sporo restauracji i kawiarni. Znakiem rozpoznawczym kurortu jest katedra św. Andrzeja Apostoła, która powstała w X wieku. Oprócz tego warto zobaczyć Klasztor Raju słynący z pięknego ogrodu czy wybrać się do znajdującego się w pewnej odległości od miasta Valle delle Ferriere. Rezerwat przyrody pełen jest zabytkowych ruin, ścieżek wśród strumieni, wodospadów i bogatej roślinności.

Z kolei Positano uchodzi za jedno z najbardziej romantycznych miejsc we Włoszech. Budynki wręcz wtapiają się w skały stromego zbocza. A to wszystko w asyście widniejącego za nimi zielonego wzgórza i turkusowej wody. Podobnie jak Amalfi, jest chętnie odwiedzane przez celebrytów.

Uroki wybrzeża najlepiej podziwiać nie tylko z lądu, ale również z łodzi. Wtedy "Boskie Wybrzeże" ukaże swoje piękno w pełnej krasie.

***

Źródło: Il Sole, The Sun

