Bądź skromna – bądź pewna siebie. Bądź elegancka – postaw na naturalność. Bądź silna – nie bój się swoich słabości. Cynthia Nixon w mocnym manifeście obnażyła absurdalność porad, kierowanych przez społeczeństwo pod adresem kobiet i dziewczynek.

Zdjęcie Cynthia Nixon to nie tylko aktorka, ale też aktywistka /Getty Images /Getty Images

"Bądź damą mówili. Twoja sukienka jest za krótka. Twoja sukienka jest za długa. Twoje spodnie są zbyt obcisłe. Nie pokazuj zbyt dużo ciała. Nie pokazuj ud. Nie pokazuj piersi. Nie prowokuj. Bądź skromna" - tak zaczyna się tekst, opublikowany kilka lat temu przez Camille Rainville na blogu Writing of Furious Woman.

Jej manifest jest wyliczanką zwrotów i porad, kierowanych do kobiet od najmłodszych lat. Dotyczą one nie tylko ubrania, ale wyglądu w ogóle. Jest w nich mowa o tuszy, owłosieniu, makijażu, a także nawykach żywieniowych oraz zachowaniu w towarzystwie.

Jak nietrudno się domyślić, porady przeczą sobie wzajemnie, a dodatkowo przerzucają na kobietę odpowiedzialność za wszystkie negatywne doświadczenia związane ze sfera seksualną ("Nie daj się zgwałcić. Dbaj o siebie. Nie pij zbyt dużo").

O manifeście głośno było już jakiś czas temu, ale teraz otrzymał on drugie życie za sprawą wideo z Cynthią Nixon w roli głównej. Aktorka, ale również aktywistka i działaczka ruchów LGBT+, odczytuje go zdanie po zdaniu, a jej wystąpienie przeplata się z kadrami pokazującymi sceny z filmów, sesji zdjęciowych, kampanii społecznościowych i reklam.

Klip, który jest jednocześnie reklamą magazynu "Girls. Girls. Girls", w ciągu doby w serwisie Vimeo obejrzało 20 tys. osób.