We wtorek 4 kwietnia Główny Inspektorat Sanitarny wydał ważne ostrzeżenie dotyczące żywności. Okazuje się, że w wyniku działań Inspekcji Weterynaryjnej, w partii pierogów z mięsem wieprzowym dostępnych w wielu sklepach wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes. Podczas postępowania wyjaśniającego uznano, że produkt może być spożywany bez obróbki termicznej, która zapewnia wyeliminowanie zagrożenia mikrobiologicznego i tym samym stanowi zagrożenie dla zdrowia.

O jaki produkt chodzi?

Mowa dokładniej o pierogach z mięsem wieprzowym 500 g marki Wiejski Młyn lub Swojscy. Oto najważniejsze szczegóły dotyczące partii:

Numer partii: 079

Terminy przydatności do spożycia: 2023-04-11, 2023-04-12, 2023-04-15

Producent: Wiejski Młyn Sp. z o.o., Kolejowa 10A, 23-200 Kraśnik,

Weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 06074001 WE

Spożycie ich może prowadzić do choroby

GIS przestrzega, aby nie spożywać produktów wskazanych w komunikacie.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą czytamy na stronie gov.pl

Listerioza to choroba wywołana zakażeniem bakterią Listeria. Jej objawy pojawiają się zazwyczaj po 1-2 dniach od zjedzenia zakażonego pokarmu. Jednakże czas ten może wydłużyć się nawet do dwóch miesięcy. Choroba u niektórych przebiega bezobjawowo.

Do objawów listeriozy należą:

gorączka,

dreszcze,

bóle mięśni,

biegunka,

dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Objawy te mogą być znacznie bardziej nasilone u dzieci, osób starszych, a także tych, z obniżoną odpornością. Wśród nich pojawić się może światłowstręt, zaburzenia równowagi, a także przeczulica.

W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu wskazanych wyżej pierogów należy skontaktować się z lekarzem.

Wycofane zostaną również pierogi z serem

“Wiejski Młyn Sp. z o.o. w dniu 29.03.2023 r. uruchomił procedurę wycofania z obrotu ww. partii pierogów z mięsem wieprzowym. Producent zdecydował się również na wycofanie z obrotu pierogów z serem, które zostały wyprodukowane tego samego dnia, w którym wytworzono ww. pierogi z mięsem wieprzowym" - ogłoszono.

Pierogi z serem, które również zostaną wycofane, wyprodukowano 20 marca 2023, a ich numer partii to 079. Termin przydatności do spożycia na opakowaniu to 15.04.2023, 17.04.2023 lub 18.04.2023.

Jak zapewnia GIS, postępowanie wyjaśniające prowadzone przez zakład produkcyjny jest nadzorowane przez Organ Inspekcji Weterynaryjnej, który wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną nadzoruje proces wycofywania.