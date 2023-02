Na co dzień tego problemu się nie zauważa, ale wyjechałam na tydzień z Łodzi i po powrocie zobaczyłam ile psich kup leży na trawnikach. [...] Niektóre kupy są tak duże, że wyglądają jak kopce kretów. Nie dość, że wygląda to okropnie, to w ich miejscu wiosną trawa już nie urośnie

powiedziała w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim" autorka wystawy.