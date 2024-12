Bardzo groźna bakteria w śledziach. Koniecznie sprawdź numer partii

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne, w którym informuje konsumentów o wykryciu groźnej bakterii w śledziach oferowanych w sprzedaży w wielu sklepach. Urzędnicy apelują, by pod żadnym pozorem nie spożywać wadliwego produktu, ponieważ może to prowadzić do choroby zwanej listeriozą.