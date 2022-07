Dostęp do aborcji jest podstawowym prawem, które musi zapewnić każde demokratyczne państwo. Prawo to pozwala kobietom swobodnie rozporządzać swoim ciałem, aby chronić ich zdrowie i nie być zmuszanymi do rezygnowania ze swoich możliwości

mówi Sarah Schlitz, sekretarz stanu ds. równości płci w belgijskim rządzie