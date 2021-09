Bez niej nie byłoby Chodakowskiej! Jak Jane Fonda zrewolucjonizowała domowy fitness

Jane Fonda to nie tylko sławna i utalentowana aktorka. To także kobieta z trudną historią, radykalna działaczka polityczna, światowa ikona feminizmu i osoba, która w latach 80. XX wieku na zawsze zmieniła to, jak patrzymy na domowy fitness. Do dziś cieszy się zresztą doskonałą formą, a jej programy ćwiczeń ponownie stały się aktualne! I nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że w grudniu aktorka skończy... 84 lata, a wciąż zagrzewa młodsze pokolenia do dbałości o własne ciało.

Zdjęcie Jane Fonda zaskakuje świetną formą nawet dziś. To z pewnością zasługa zdrowego stylu życia / AP/FOTOLINK / East News