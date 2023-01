Spis treści: 01 Biały związek - na czym polega?

02 Przyczyny braku seksu w związkach

03 Powody związane z orientacją seksualną

Biały związek - na czym polega?

Białe małżeństwo to określenie, które przyjęło się stosować w przypadku małżeństw, ale również związków partnerskich żyjących bez seksu. Taka abstynencja może być stała lub tymczasowa. Zazwyczaj wynika z obopólnej umowy obu partnerów, jednak zdarza się, że jedna z osób zataja przed drugą jakiś istotny fakt ze swojego życia lub po prostu współżycie z jakiegoś powodu wygasa.

Nazwa związku bez pożycia prawdopodobnie nawiązuje do koloru sukni ślubnej panny młodej. Według zasad bowiem para biorąca ślub powinna być jeszcze przed swoim pierwszym razem, a biel jest właśnie symbolem dziewictwa.

Z historii znane są przypadki białych małżeństw wśród polskich władców. Jednym z przykładów jest związek Bolesława V Wstydliwego i św. Kingi, który nigdy nie został skonsumowany. Jako przyczynę niektórzy historycy podają homoseksualność księcia. Miał on nawet przysposobić swojego rzekomego kochanka, Leszka Czarnego, aby dorobić się w ten sposób potomka. To jednak niepotwierdzone teorie.

Przyczyny braku seksu w związkach

Przyczyn wspólnego życia bez seksu może być co najmniej kilka, szczególnie jeśli chodzi o sytuacje przejściowe. Wśród znajdują się takie powody jak:

religijność,

problemy zdrowotne,

styl życia,

poród,

traumatyczne doświadczenia,

brak szczerej rozmowy,

aseksualność,

życie w ukryciu osób homoseksualnych.

Choć wielu może wydawać się to niepojęte w dzisiejszych czasach, to wciąż są osoby, które czekają z seksem aż do ślubu. Oczywiście najczęściej wynika to z kwestii religijnych. Jednak w takim przypadku biały związek zazwyczaj kończy się w momencie zawarcia małżeństwa. W nauce Kościoła katolickiego obowiązkiem małżonków jest wspólne pożycie w celu spłodzenia potomka.

Kolejne powody związane są ze zdrowiem oraz trybem życia. Zmniejszone libido prowadzące czasem do całkowitego braku seksu może być wynikiem chorób czy zażywania pewnych leków. Przyczyny mogą leżeć również w impotencji lub zaburzeniach erekcji, ale także w tak prozaicznych kwestiach jak ciągły stres, duża ilość pracy czy brak czasu dla partnerki czy partnera.

W czasie połogu po porodzie kobieta nie może przez pewien czas uprawiać seksu, jednak jest to sytuacja zupełnie normalna. Bywa też tak, że po narodzinach dziecka jedno z partnerów odsuwa się od drugiego i całkowicie poświęca dziecku.

Negatywnie na współżycie w związku mogą wpłynąć także traumatyczne doświadczenia związane z seksem, jak np. molestowanie w dzieciństwie czy przeżycie gwałtu. W takim przypadku często potrzebna jest terapia psychologiczna, aby dana osoba mogła przełamać się i zaufać swojemu partnerowi czy partnerce.

Najprostszym, choć być może nieco zaskakującym powodem przejściowego braku seksu w związku, często jest po prostu brak rozmowy i niezrozumienie drugiej osoby. Wydaje nam się, że wiemy, co nasza partnerka lub partner czuje i bierzemy to za pewnik. Tymczasem prawda może być zupełnie inna, podczas gdy my zamykamy się w sobie i przestajemy współżyć. Taka długotrwała sytuacja może doprowadzić nawet do rozpadu związku.

Zdjęcie W białym małżeństwach często pozostają pary o wieloletnim stażu / Design Pics / East News

Powody związane z orientacją seksualną

Nieco odmiennym przypadkiem, w którym brak współżycia jest zazwyczaj stały, jest aseksualność jednej bądź obu osób tworzących związek. W takiej sytuacji najczęściej partnerzy wspólnie podejmują decyzję o życiu w taki sposób i choć dla wielu może się to wydawać niepojęte, takie związki mogą być naprawdę trwałe i szczęśliwe. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie osoby aseksualne rezygnują z seksu - niektóre posiadają bowiem libido, natomiast nie odczuwają pociągu seksualnego.

Innym wytłumaczeniem białych małżeństw jest życie w ukryciu osób homoseksualnych. Niestety w XXI wieku wciąż zdarzają się takie przypadki, kiedy ktoś decyduje się wejść w związek bez współżycia z obawy przed ostracyzmem ze strony rodziny czy społeczeństwa. Najczęściej taki ślub bierze gej i lesbijka lub osoba homoseksualna z aseksualną, zgadzając się na pozamałżeński seks.

Zdjęcie Wiele par, które decydują się w związku na brak seksu wiedzie ustabilizowane i szczęśliwe życie

Zdarzają się też oczywiście sytuacje, w których druga strona nie wie o orientacji seksualnej swojej partnerki lub partnera, a unikanie przez nich seksu zaczyna następować dopiero po ślubie. Postępując w ten sposób, można wyrządzić dużą krzywdę przede wszystkim tej drugiej osobie, ale także sobie samemu, nie żyjąc w zgodzie z własną tożsamością, a zamiast tego starając się spełnić nierealne oczekiwania innych.

