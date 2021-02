W środę 17 lutego ​obchodzimy Dzień Kota. W tym dniu stowarzyszenie Sos Koty Mielec podejmie oficjalną próbę pobicia światowego rekordu Guinnessa, by pomóc cierpiącym zwierzętom. Wsparcie obiecały gwiazdy i wielu ludzi dobrej woli.

Zdjęcie Stowarzyszenie Sos Koty Mielec postanowiło bić rekord Guinnessa, by pomóc swoim podopiecznym /123RF/PICSEL

- Jesteśmy stowarzyszeniem, które pomaga kotom porzuconym, podrzuconym, chorym, rannym, i wolno żyjącym. Prowadzimy w Mielcu dom, do którego trafiają koty z Mielca i okolicznych wiosek, dla których brakuje miejsca w mieleckim schronisku. Przygarniamy, leczymy, socjalizujemy i szukamy dla nich domów. W roku 2020 pod naszą opieką było w sumie 107 kotów. Całą naszą działalność finansujemy z datków osób prywatnych, nie dostajemy dotacji od miasta. Potrzeby są ogromne, a pieniędzy wciąż brakuje, dlatego postanowiliśmy bić rekord Guinnessa - mówią przedstawiciele stowarzyszenia i zapraszają do przyłączenia się do akcji.

Pomoc zapowiedzieli już tacy aktorzy jak Paweł Orleański, Mariusz Węgłowski, Kamila Ścibiorek, Klaudia Sokołowska i Sasza Reznikow, którzy przyłączyli się do akcji i w najbliższą środę zachęcać będą do bicia rekordu.



Rekord ten - najwięcej indywidualnych darowizn przekazanych na kampanię na jednej platformie internetowej w ciągu 24 godzin, obecnie wynosi 105 803 osoby. Ustanowiony został przez chińską Fundację na rzecz Zmniejszenia Ubóstwa, firmę Tencent QQ oraz agencję ONZ - Światowy Program Żywnościowy.





Jak można przyłączyć się do akcji? Na portalu RatujemyZwierzaki.pl utworzona została zbiórka, której celem będzie pomoc kotom. Od północy 17 lutego przez kolejne 24 godziny każdy kto wpłaci chociaż złotówkę na akcję, pomoże pobić rekord!



https://www.ratujemyzwierzaki.pl/kotyrekord



- Zbieramy wszystkie siły, prosimy znajomych i nieznajomych z Polski i całego świata o wsparcie nas w tym dniu. Prosimy o pomoc wszystkich, którzy zechcą udostępnić na swoich łamach i profilach w mediach społecznościowych post z informacją o naszej akcji i zachęcą swoich fanów do wspólnego bicia rekordu - apeluje Sos Koty Mielec, a my trzymamy kciuki i przyłączamy się do akcji!

